Vyrovnanému utkání vládli brankáři. Marek Mazanec i Aleš Stezka chytili v základní hrací době a prodloužení množství střel (podle statistik 29 a 22), každý s jedinou výjimkou. „Pořád si říkáte, že je to nula nula a klíčový gól můžeme dát my. Z pohledu gólmana se soustředíte střelu po střele, děláte maximum, abyste týmu dal šanci rozhodnout,“ popsal své myšlení brankář Vítkovic Aleš Stezka, který nestačil jen v úvodu na ránu Libora Hudáčka.

Hosté našli odpověď na konci druhé třetiny z hole Marka Kaluse, který minulé derby rozhodl. Pro nájezdy důvěru nedostal, ale prosadili se Bukarts, Krieger a Lakatoš. „Měl jsem je nakoukané, ale kluci stejně udělali něco jiného a navíc provedení bylo skoro dokonalé. Je to vabank, dneska mi to nevyšlo,“ pokrčil rameny Mazanec, který sledoval i výkon Stezky. „Asi bude potřebovat novou vestu, protože jsme mu to vše narvali do břicha,“ usmál se.

„Samozřejmě ho nechci podceňovat. Chytal výborně, puky z něj nevypadávaly, ale musíme trefovat jiná místa v bráně. Břichem to těžko projde,“ dodal. „Marek chytal také dobře. Ale náš trenér gólmanů říká, že když to brankář dostane na pupek, stál dobře. Jsem rád, že jsem tam byl správně pupkem,“ podotkl Stezka.

Na rozdíl od kolegy střelce Ocelářů zmapované neměl. „Jediné, co si pamatuju, že Růža dělá kličku do bekhendu, ale jinak to moc rád nemám. Měl bych akorát plnou hlavu. Radši reaguji na daný moment,“ prozradil, proč ani vyhlášený kanonýr Martin Růžička neskóroval a uspěl pouze Marko Daňo.

Že by Třinec vyrukoval s podobnou fintou, jako Plzeň, která skórovala v prodloužení při hře bez gólmana, se nebál. „Nechci říct, že to byla jedinečná záležitost, ale Plzeň tam měla přečíslení po našem propadnutí, tak to riskli. Ale tady žádná taková situace nenastala,“ vysvětlil Stezka.

„Nervy tam byly, kdo udělá chybu, ale jinak to bylo z naší strany velmi dobře odehrané utkání. Škoda, že nám tam nenapadaly nějaké góly,“ litoval na závěr Mazanec.

Hodnocení trenérů:



Zdeněk Moták (Třinec): "Bylo to kvalitní utkání v dobré atmosféře a mělo vše, co k derby patří. Do utkání jsme výborně vstoupili, měli jsme několik brankových příležitostí. Bohužel jsme je neproměnili. Druhá třetina byla z našeho pohledu už trošičku horší. Dovolili jsme soupeři pár přečíslení, ze kterého rezultoval vyrovnávací gól. Myslím si, že i ve třetí třetině jsme si ale vytvořili o něco více brankových příležitostí, jen jsme je neproměnili. V prodloužení jsme byli jednou v situaci dva na jednoho, ale nedali jsme a nájezdy se nám nedaří, takže bereme bod."



Miloš Holaň (Vítkovice): "Věděli jsme, že Třinec hraje v poslední době velice dobře. Předpokládali jsme, že klíčem k úspěchu bude nefaulovat a udržet co nejdéle hru v pěti, což se nám dařilo. Hráli jsme pouze jedno oslabení, které jsme zvládli solidně. Vypadá to, jako by Třinec vložil všechno do první třetiny, ve které nás přehrával a v páté minutě šel do vedení. Hru jsme postupně vyrovnali, bylo to bojovné utkání v dobré atmosféře, jak v derby vždycky je. Prodloužení se nám moc nedaří překlopit je na svou stranu, oba týmy v něm měly možná jednu šanci. V nájezdech jsme úspěšnější a jsou to pro nás cenné dva body, které se odsud nevozí lehce. Děkuju hráčům za předvedený výkon, podpořený dobfrou taktickou hrou a gólmanem v bráně."

Oceláři Třinec – Vítkovice Ridera 1:2 SN (1:0, 0:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 5. Hudáček (J. Jeřábek) – 36. Kalus (Lindberg), rozhodující nájezd Krieger. Rozhodčí: O. Hejduk, Mrkva – Rožánek, Synek. Vyloučení: 2:2. Bez využití. Diváci: 4661.

Třinec: Mazanec – Marinčin, M. Doudera, J. Jeřábek, Čukste, Mar. Adámek, Jaroměřský, Zahradníček – M. Růžička, Roman, Voženílek – Daňo, Hudáček, Nestrašil – Hrňa, Hrehorčák, Chmielewski – Kurovský, Dravecký, Buček. Trenéři: Moták a Országh.

Vítkovice: Stezka – Grman, D. Krenželok, Koch, Raskob, Gewiese, L. Kovář, J. Stehlík – Bukarts, Krieger, R. Půček – Fridrich, Chlán, Lakatoš – Dej, Lindberg, Kalus – Krejsa, Marosz, Lednický. Trenéři: Holaň a Philipp.