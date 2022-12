Pokud by se dostavilo 9833 fanoušků, Ostrava by zažila plný dům poprvé po více než třech letech. „Zájem o zápas je velký, což je logické a máme z toho radost. Aktuálně jsme první, Třinec je úřadující mistr. Atraktivita zápasu je velká,“ řekl Zdeněk Janiurek.

Bude plný dům? O předvánoční derby Vítkovic s Třincem v Ostravě je velký zájem!

To si uvědomuje také útočník Ridery Peter Krieger, který bude patřit k největšímu nebezpečí pro branku Ocelářů. „Strašně se těším, jsem z toho nadšený. To jsou zápasy, pro které hokej hrajeme. Bude plno, hala bude šílet, skvělá atmosféra. Vše v derby, proti soupeři, který je na vás vyhecovaný,“ prohlásil mimo jiné autor jedenácti branek a třinácti asistencí v ročníku v obsáhlém rozhovoru pro Deník, který přineseme v příštích dnech.

Roli podle něj hraje i to, že Vítkovice jsou první. „Díky tomu jsme pro ostatní terčem, na který se chce každý vytáhnout. Už tak těžký zápas budeme mít ještě těžší,“ poznamenal Krieger.

Jak americký útočník vnímá vlastně rivalita? Zažil jsem to doma i loni na Slovensku a mám to rád. Tady vidět, že v případě Třince, a Olomouce – asi kvůli poslednímu play-off – je to vyhrocenější a lidé to vnímají trochu jinak. Není to jen mediální bublina, ale opravdová rivalita. Možná bych tam ještě přidal Spartu,“ přidal Peter Krieger další poznatek.

Vstupenky jsou v prodeji on-line v síti Ticketportal už od začátku prosince. „A lidé je průběžně nakupují. Aktuálně zbývá v on-line nabídce menší počet vstupenek, než kolik jich je reálně ještě k dispozici. Je to dáno tím, že například domácí kotel C2 není nabízen z bezpečnostních důvodů v on-line prodeji, nebo také řadou rezervací. Zájem o zápas je, ale vstupenky jsou stále k dostání, takže není potřeba panikařit,“ uzavřel Zdeněk Janiurek.