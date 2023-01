Vítkovice nebo Třinec? Derby v Ostravě ukáže! Oba týmy řeší útlum

„Je to dáno i zraněními klíčových hráčů,“ podotýká Vladimír Vůjtek. „Přesto jsou Vítkovice druhé s velkým odstupem na třetího. Kdo by to před sezonou řekl? Myslím, že by se v Ostravě nikdo takový nenašel,“ má jasno někdejší trenér, přičemž ví, že je nutné „přežít“ a urvat maximum bodů před reprezentační přestávkou.

K tomu ale chybí ještě tři klání – doma Třinec a Sparta, venku Mladá Boleslav. „Vítkovice hodně bodů urvaly bojovností, hrály vše nadoraz, což se teď možná projevuje větší opotřebovaností. Elánem a sebevědomím vyhrávaly v koncovce. Teď se to dvakrát nepovedlo. Asi je nutná ta pauza,“ poznamenává Vladimír Vůjtek.

Ani Oceláři ale neprožívají povedené období. Pět porážek v řadě je zastavilo v nahánění rivala. „Třinec má generační problém,“ míní Vůjtek. „Vrána nehraje celý rok, Marcinko také bojuje, teď už ani Daňo, takže to jsou velké ztráty. A do toho odchody jako Kundrátek a Musil? To jsou pilíře obrany, přičemž ta se jinak moc neposilovala známými jmény. Zároveň je třeba si zvyknout, navíc po čtyřech letech kralování ta krize přijde,“ vysvětluje Vůjtek.

„Mužstvo se opotřebuje, obnovovat ho ale v době, kdy to jede, je těžké,“ pokračuje a ví, že před Zdeňkem Motákem není lehký úkol.„Přišel do špatné éry, na takových výsledcích se těžko udržuje. Někteří hráči zestárnou, mají své roky. Možná přijde nová éra, ale za rok za dva, až ten tým obmění a hráči si na sebe zvyknou,“ dodává Vladimír Vůjtek.

DAŇO A OTEC? ROZDÍLNÍ

Za klíčové osobnosti považuje útočníky Libora Hudáčka a Marka Daňa, které zažil jako trenér slovenské reprezentace. V případě druhého jmenovaného pamatuje i jeho otce Jozefa. „Rozdílní. Jožo byl technický, přihrál, stmelil lajnu, prostě typický centr, který dostal puk a rozehrál ho. Uměl i vystřelit, ale to bylo to poslední. Spíše puky rozděloval a akce rozvíjel. Syn je více s tahem na branku. Jednodušší hokejista, ale důrazný,“ pozoruje Vůjtek.

Marko nyní může být prvním Slovákem v české extralize od roku 1993 a Branislava Jánoše, který vyhraje kanadské bodování. „Ani jsem to nesledoval, slyším to poprvé, protože slovenští hráči hráli vždy ve spoustě klubech špičkovou roli,“ je překvapený Vůjtek.

„Musí se ale dařit celému mužstvu, aby to šlo i jim. Když jsem byl ve Zlíně a Pavel Janků vyhrál střelce, tak to bylo tím, že měl Meluzína a Štrauba vedle sebe, byla to nejlepší lajna v lize. On jejich myšlenky realizoval. To stejné může být i Daňo,“ míní, ale připomíná, že adeptů je v bodování víc.

Třeba vítkovický Dominik Lakatoš. „Nezlobil bych se,“ usmívá se Vůjtek. „Ale je tam Růžička, který se drží nahoře už roky, nebo Řepík. Sparta vyhrává a jemu to lepí. Zbývá jen deset kol, tak uvidíme,“ nechává vše otevřené Vladimír Vůjtek.

A jak vidí samotné derby? „Jsem Vítkovičák, takže musím čekat jejich vítězství. Dvakrát se to letos povedlo, bude to vyrovnaný zápas. Obě mužstva ale budou víc myslet na obranu, než na útočení, protože jsou v útlumu a potřebují body. Bude to opatrný hokej, i když brzy se to pár góly může změnit,“ uzavírá Vůjtek.