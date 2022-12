Ostravané nehráli na Štěpána, jelikož duel v Praze se Spartou měli kvůli účasti soka na Spenglerově poháru ve Švýcarsku předehraný. Naproti tomu Bruslaři padli doma s Libercem vysoko 3:7, byť nastoupili už v plné sestavě. „Těžko říct, jestli to pro nás bude výhoda, nebo nevýhoda,“ řekl trenér Vítkovic Miloš Holaň.

„Věřím, že přijedou nažhavení, připravení, což se týká i nás. Oni budou po pondělí rozehraní, my se do toho musíme dostat, ale chceme si doma napravit chuť. Navíc, když jsme v poslední době nevyhráli za tři body. Mužstvo na to čeká. Doufám, že se semkneme a zvládneme to,“ dodal Holaň.

V akci bude i druhý regionální zástupce v nejvyšší soutěži. Třinečtí Oceláři rozehrají v 18 hodin duel na ledě Jágrova Kladna.