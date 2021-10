Kouč Vervy Vladimír Országh byl pochopitelně spokojený. „Samozřejmě důležité vítězství, navázali jsme na výkon z Budějovic. Věděli jsme, že domácí budou v prvním domácím zápase aktivní. Pro nás bylo důležité, že jsme přečkali první třetinu, kterou jsme sice vyhráli, ale na druhé straně soupeř měl několik přečíslení, ze kterých hrozil. Jsme vděční, že jsme zápas i přes komplikaci ve třetí třetině zápas zvládli. Posledních deset minut už bylo dobrých a kluci si to odmakali," zhodnotil klání.

„Chyběla nám lehkost, byli jsme málo zarputilí před bránou, málo střel i důrazu, kotouče nám odskakovaly. Pár šancí jsme měli, ale v koncovce jsme selhali. Do třetí třetiny jsme proházeli útoky, chtěli jsme mužstvo nakopnout, povedlo se, dali jsme gól, ale už jsme na to nenavázali. Jsme zklamaní, ale musíme jít dál,“ dodal.

„Chtěli jsme navázat na dobrý výkon z Brna, i začátek tomu nasvědčoval. Kluci byli možná nervózní, nevím, asi to probereme, ale nemůžeme se prezentovat takovým výkonem,“ řekl trenér Vítkovic Miloš Holaň.

Ani ve třetí dvacetiminutovce se nedala domácím upřít snaha něco s výsledkem udělat a aspoň si vynutit drama. To brzy povedlo Fridrichovi, ovšem víc obrana Vervy v čele s Godlou nepovolila. Naopak v závěru se trefil ještě Estephan.

Solidně zaplněná Ostravar Aréna viděla od prvních chvil útočný hokej, kterému nechyběly šance na obou stranách. Brankáři Stezka s Godlou se tak měli co ohánět, aby neinkasovali.

