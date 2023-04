/ROZHOVOR/ Poprvé v kariéře mu byla trvale svěřena funkce kapitána. A rovnou se startem play off. Útočník Vítkovic Dominik Lakatoš sice při zranění Lukáše Krenželoka měl tuto úlohu už v určitých fázích základní části, teď ale vede tým ve vrcholu sezony.

S tím souvisí i notná dávka zodpovědnosti. „Přitom jsem si nikdy nepředstavil, že bych mohl být kapitán,“ pousměje se, když mluví pár dní před startem semifinálové série proti Hradci Králové. „Bude to stejná série jako s Brnem, tvrdé zápasy, boj až do konce,“ je si jistý Dominik Lakatoš.

Šesté čtvrtfinále jste nedohrál po zásahu pukem. Už jste fit?

Samozřejmě, vše v pořádku.

V čem bude Hradec Králové nepříjemný?

Mají výborné bruslaře, hrají hodně pospolu, dokážou si vyhovět. Koukal jsem na sérii s Libercem a hráli tam velice dobře. Nicméně my máme jiný styl hokeje, než Liberec, a myslím, že to bude pro ně nepříjemné.

Co na ně bude platit? Vstřelit první gól?

Vždycky je výhoda první gól, v play off stoprocentně. Základ úspěchu jsou gólmani. My máme skvělého Aleše (Stezku), který nás drží v těžkých chvílích a můžeme se o něj opřít.

Oni Matěje Machovského. Jak na něj?

Každý máme nacvičenou střelbu, kam se nám střílí nejlíp a co je pro nás nejpřirozenější. Pak už je to na trenérovi brankářů, který udělá rozbor na jednotlivé gólmany, a snaží se nám poradit.

Začínáte doma. Je to výhoda?

To je perfektní. Zápasy v play off, vyprodáno, lidi vás ženou dopředu, skvělá atmosféra… Pak se vám hraje mnohem lépe.

Na druhé straně hráči Hradce se vyznačují důrazem, rychlostí a šikovností, co myslíte?

Sešlo se jim to, rok jim vyšel dobrý, ale nemyslím si, že bychom se měli extra připravovat na nějaké věci Hradce. Spíše se sami na sebe a naši hru. Věřím, že právě naší hrou, kterou jsme se prezentovali po celou sezonu, budeme úspěšní.

Také se ale musíte nachystat na dalšího provokatéra. S Brnem to byl Pospíšil, teď Okuliar…

Bude to úplně to samé jako s Pospíšilem z Brna. Víme, co proti tomu máme dělat – nedostat ho do laufu, jak si představuje, a nebude vidět. Celkově jsme natěšení, víme, že může být úspěch. Samozřejmě ještě nekončíme. Že jsme se po x letech dostali do semifinále, o tom víme, ale zároveň si myslíme, že máme na víc a chceme víc. Nekončíme.

Zároveň jste kapitánem. Překvapilo vás to?

Dosud jsem neměl šanci jím být, ani jsem si nikdy nedokázal představit, že bych mohl být kapitán. Ale seběhlo se to, v kabině se to tak vyřešilo. Bylo to spíše rozhodnutí Lukáše (Krenželoka). Teď mám prostě zodpovědnost a musím to na ledě vracet.

Je to jiné jít do play off jako kapitán?

Není, akorát se můžu bavit s rozhodčími.

Musíte si ale dávat pozor, co říkáte, jelikož dnes už mají sudí mikrofony a v televizi je vše slyšet, že?

Snažím se s nimi bavit slušně, ale někdy v emocích zazní slova, která bych neměl říkat. Ale i toto k tomu patří.

Ozývají se vám třeba rodiče, že nemáte mluvit sprostě?

Ne, o tom se se mnou nebaví.

Asi vás znají.

Doufám, že ano.

Dorazí se podívat na semifinále?

Ještě jsme se nebavili. Ale když budou mít čas a v práci se jim poštěstí, tak určitě přijedou.

Ještě na závěr zpět do Brna. V první třetině se z kotle domácích ozývaly rasistické pokřiky. Jak jste to bral?

Nevím, na stadionu nebylo nic slyšet, jestli na mě něco pořvávali, nemám tušení. Mě to ale nerozhodí.