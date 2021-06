/FOTOGALERIE, ANKETA/ Až v září vyjedou hokejisté Vítkovic k prvnímu extraligovému utkání v nové sezoně, (alespoň) jeden fanoušek bude mít zvláštní pocit. Svěřenci kouče Miloše Holaně totiž budou mít na sobě dresy podle jeho návrhu.

V poslední sezoně zdobil dresy hokejistů Vítkovic na hrudi rytíř Vítek. Jak tomu bude v novém ročníku? | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Ostravané totiž ve čtvrtek vyhlásili originální soutěž. Vyzvali fanoušky, aby sami navrhli podobu dresů vítkovického A-týmu. „Chceme dát fanouškům příležitost zapojit se přímo do realizace nadcházející sezony. Je to možnost, jak se naši fandové mohou podílet na vzhledu našeho extraligového týmu. Mohou dát volnost své kreativitě v návaznosti na svůj vztah ke klubu. Ti, fandové, kteří se příliš necítí graficky zdatní, nemusejí smutnět, mohou se zapojit alespoň do následného hlasování o vítěze prostřednictvím našich sociálních sítí,“ řekl pro klubový web mediální pracovník Zdeněk Janiurek.