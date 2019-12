Havířovský rodák se stal první hvězdou zápasu a upevnil si vedení v tabulce střelců celé soutěže. Dosáhl už na 23 branek, o pět víc než druhý Connor McDavid z Edmontonu.

Pastrňák si udržuje tempo téměř branky na zápas a napodobil tak Jaromíra Jágra, jenž nasázel v NHL v úvodních 24 utkáních 23 gólů v sezonách 1995/96 a 1996/97.

Jako dosud poslední předvedl takový kousek Simon Gagne před 14 lety. Pastrňák už v tomto ročníku zazářil v polovině října čtyřmi góly do sítě Anaheimu.

První gól dala hvězda Bostonu v první polovině utkání v přesilové hře. I když stál Pastrňák v levém kruhu dost z úhlu, jeho střela bez přípravy k bližší tyči si našla cestu do branky. Druhou trefu přidal po osmi sekundách druhé třetiny poté, co si v útočném pásmu na levé straně navedl puk do středu a ranou švihem zvýšil na 4:1. Třígólový večer završil Pastrňák tečí střely Brandona Carla od modré čáry.

„Mám-li být upřímný, cítil jsem se absolutně mizerně. První střídání byla opravdu špatná. Ale někdy se cítíte dobře a vůbec vám to nepadá. To je hokej. Snažil jsem se hrát svou hru,“ uvedl Pastrňák, jenž se stal prvním hráčem Bostonu od roku 1987, který nastřílel v základní části Montrealu hattrick na jeho ledě.

Tři body si v utkání připsali také Brad Marchand (1+2) a Sean Kuraly (0+3). U třetí Pastrňákovy branky zaznamenal přihrávku David Krejčí, který asistoval také u prvního gólu v utkání. Celkově si gól nebo přihrávku připsalo dvanáct hráčů Bostonu včetně Jacka Studnicky, který v utkání debutoval.

„Je skvělé, že bodovalo tolik hráčů. Ale nejdůležitější je, že máme výhru a jedno, jakým způsobem jsme jí dosáhli. Nezáleží, zda máte oba body po výsledku 1:0 nebo 8:1. Člověku to dodá sice nějaké sebevědomí, může si to teď trochu vychutnat, ale musí to zítra hodit za hlavu a znovu makat. Stejně se postupuje i v situacích, kdy prohrajete a nedaří se,“ uvedl Pastrňák.