Čtyřiatřicetiletý obránce dostal disciplinární trest na jeden duel za sekání v Litvínově, druhý pak při součtu vyšších trestů, které dosud nasbíral. Polák tak bude chybět dnes na Spartě i v neděli doma proti Litvínovu. I tak se ale Ostravané svědomitě připravují na další průběh soutěže.

„Ve středu jsme měli lehčí trénink, ale o den později už šlo vše zase naplno. Tedy i s videem, shrnutí úterního zápasu a pracování na situacích, které chceme vylepšovat a vidět v zápase," řekl trenér Miloš Holaň.

„Sparta bude velká výzva, na menším kluzišti, ale s každým se dá hrát, jedeme tam srdnatě bojovat a zvednout si sebevědomí,“ dodal kouč, proti jehož svěřencům bude moci nastoupit i zadák Adam Polášek, ještě minulý týden hráč Vítkovic.

Zajímavostí je, že ve Spartě v minulosti působilo kompletní trio aktuálních vítkovických trenérů. Roman Šimíček a Radek Philipp za ni hráli, Miloš Holaň ji vedl.

„Pro mě osobně to pikantní je. Když to rozvinu, tak já jsem byl hodně rád za zkušenost ve Spartě, protože do té doby jsem byl vždy protivník a Sparta byla pro mě červený prapor. Pak jsem tam najednou trénoval a poznal jsem a zjistil, jaké to je z té druhé strany a jak se každý soupeř chce na vás vytáhnout. A myslím, že to tak je dáno generačně," uzavřel Miloš Holaň.