Fanoušek domácího klubu Adam totiž šel zkusit štěstí v přestávkové soutěži, kdy se soutěžící snaží trefit od červené čáry nejen branku, ale především minimální otvor v jejím středu. A povedlo se. Puk si to zamířil přímo do inkriminovaného místa a Adam mohl zvednout ruce nad hlavu. Vyhrál totiž nové auto.

O pár desítek minut později se mohl radovat i na tribuně, jelikož Poruba ve třetí třetině góly Endála a Kanka vyhrála 3:1 a získala tak první body v ročníku.

„Jsme rádi, že nám vyšel vstup do soutěže. Co se týče zápasu, tak to byly takové vlny, které udávaly převahu jednoho, nebo druhého týmu. Vítězství si moc vážíme, ale myslím, že je potřeba stále na hodně věcech pracovat,“ zhodnotil jeden z porubských trenérů Martin Janeček.

HC RT TORAX Poruba 2011 - HC Benátky nad Jizerou 3:1(1:1, 0:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 1. Sikora (Teper), 46. Endál (Pastor, Urbanec), 60. Kanko (Jáchym) – 10. Hrabík (Rychlovský, Dlouhý). Rozhodčí: Čech, Vrba – Otáhal, Dohnal. Vyloučení: 4:6, navíc Hotěk (POR) 10 OT. Bez využití. Diváci: 628.

HC RT TORAX Poruba 2011: Muštukovs – Teper, Žovinec, Voráček, Kozák, Urbanec, Slavík, Pastor – Sikora, Jáchym, Pořízek – Stloukal, Korkiakoski, Endál – Káňa, Hlinka, Kanko – Brodek, Hotěk, Toman.

HC Benátky nad Jizerou: Žajdlík – Kunst, Aubrecht, Kovář, Bieniek, Kolmann, Krejčí – Dlouhý, Čederle, Najman – Rychlovský, Wiencek, Špaček – Jiruš, Pabiška, Cikhart – Hrabík, Šafařovský.