/FOTOGALERIE/ Vstup do téměř domácího mistrovství světa slovenským hokejistům nevyšel. V Ostravě před více než devíti tisíci lidmi, z nichž drtivá většina byla na jejich straně, podlehli v úvodním zápase – plného emocí i několika šarvátek – Německu 4:6 a výrazně si tím zkomplikovali cestu do vyřazovacích bojů. „Musíme být zodpovědnější,“ znělo shodně z úst jednotlivců na straně party kouče Craiga Ramsayho.

Blízké okolí Ostrava Arény před vypuknutím MS 2024. | Video: David Hekele

Rozhodujícím faktorem zajímavého duelu plného šancí se stala trenérská výzva. V polovině utkání šli Slováci po faulech Sukela a Čerešňáka do tří, čehož využil záhy Kahun. Střídačce Slovenska se však nelíbila agresivita Němců v brankovišti gólmana Škorvánka a vzali si trenérskou výzvu. Neuspěli a znovu tak šli do tří, což Německo nezužitkovalo, ale jelikož ještě běžel dlouhý Čerešňákův trest, využili aspoň přesilovku pět na čtyři.

„Já si myslím, že to nebyl risk, když hráč stojí v brankovišti a sekne brankáře, tak je to za mě trochu chyba rozhodčích. Ale… Sudí jsou špatní všude,“ prohlásil útočník Juraj Slafkovský, jedna z hvězd Slováků, která se nebála jít do strkanic a šarvátek s hráči soupeře.

Podobně mluvili i další. „Nerozumím tomu, že gól platil. Hráč hrál do lapačky, do betonu, snažil se dát gól bez puku a tím zamezil brankáři v zákroku. Proto jsme challenge brali, dobrá volba trenéra. Nechápali jsme to,“ kroutil hlavou útočník Libor Hudáček. „Také jsem si myslel, že gól nebude platit,“ přiznal Miloš Kelemen.

„Hráč byl v brankovišti, hokejkou trefil Škorva do lapačky nebo betonu, takže těžko se to posuzuje. Uznali to, hráli jsme tři na pět, což ale bylo rozhodnutí týmu. Stojíme za tím. Byla to špatná výzva, ale prostě jsme se takto rozhodli,“ dodal.

Krok hájil i asistent Peter Frühauf. „Viděli jsme to jasně, kontakt v brankovišti. Viděli jsme, že Stano nemohl udělat zákrok, kterým by zachránil gól. Bylo to pro nás úplně jasné. Nevím úplně přesně, na základě čeho se rozhodčí rozhodli, jak se rozhodli. Podle toho, co jsme viděli na brífinku IIHF, který jsme měli, bylo tohle jasné bránění brankáři v zákroku v brankovišti,“ zdůvodnil.

„Pochybovat musíte vždycky, těch situací je hodně. Někdy má hráč nohu centimetr tam, jindy centimetr jinam. Ale pokud je v brankovišti a brankář kvůli němu nemůže jít do slajdu… Byli bychom strašně bojácní, kdybychom do toho nešli,“ doplnil s tím, že mužstvo ubránilo další oslabení výborně.

Hokejisté Slovenska po porážce od Němců.Zdroj: Deník/Petr Kotala

SEDM TRESTŮ BYLO MOC

Slováky nepřízeň osudu nepoložila, góly Hrivíka a Feherváryho srovnali, ale druhá třetina 2:2 neskončila. V čase 39:31 se prosadil Kalble. „Když Němci dali druhý gól, my začali hrát. Rychle jsme vyrovnali, byli jsme ovlivněni emocemi, a do toho nám dali třetí branku. Chtěli jsme to ve třetí části vyrovnat, ale vždy nám kousek chyběl,“ litoval Miloš Kelemen. „Byli jsme přemotivovaní, propadali jsme, kdežto oni to hráli šikovně. Nebyli jsme v defenzivě takoví, jací bychom být měli, někdy jsme se zapomněli a oni to trestali,“ měl jasno Hudáček.

Ještě hůř bylo Slovákům, když Michaelis navýšil náskok Německa, a i když se vzápětí celá hala radovala ze snížení, gól Feherváryho pro ofsajd neplatil. Znovu bylo proti video. „Tam to bylo jasné,“ uznal Hudáček, který přece jen snížil. To ale bylo vše.

Čtvrtý gól vstřelilo Slovensko až patnáct vteřin před koncem, jenže v té chvíli už ztrácelo tři. Slováky srážela disciplína. Sedm menších trestů se ukázalo jako moc. „Dá se říct, že ano, i když jsme se přiblížili, ale pak zbytečný gól na tři pět. Strašně moc chyb na první zápas, musíme se na to kouknout a hrát zodpovědněji,“ byl si vědom Libor Hudáček, který pamatuje poslední výhru Slovenska nad pátečním soupeřem před jedenácti lety.

„Jenže oni se z roku na rok zlepšují, mají novou generaci, hrají systémově, poctivě a tím pádem se jim daří,“ vysvětlil důvody série. „Faulů bylo hodně, ale byla tam třeba vysoká hokejka, což se stává. Musíme ty fauly omezit, pokud chceme příště uspět,“ přikývl Kelemen, který navrch v závěru inkasoval osobní trest.

„Musíme hrát naši hru, náš systém a to všichni. Nelze hrát tak, jako dnes, kdy možná třetí třetina byla lepší. Je nutné hrát celých šedesát minut,“ burcoval ostatní Slafkovský.

Nikdo se přitom nijak nevymlouval na očekávání a tlak, který se na druhý domácí celek v turnaji snáší. „Všechno je to o tom, že si to hráč musí prožít. Co si člověk poví v šatně, je jedna věc, druhá pak si vše odehrát a nabrat zkušenosti. Věřím, že tohle stačilo a příště to bude jiné,“ zadoufal Libor Hudáček.

Slovensko musí rychle zapomenout. V neděli po poledni ho čeká Kazachstán, který musí bezpodmínečně porazit. „Poslední střídání nebyla špatná, od toho se musíme odrazit,“ uzavřel pozitivně Miloš Kelemen.