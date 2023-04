/UVNITŘ PROHLÁŠENÍ KLUBU/ Jestliže semifinálová série Vítkovic s Hradcem Králové začala klidně, bez větších emocí a potyček, druhý duel v Ostravě byl totálně opačný. Celkem tři trenérské výzvy, potyčky, řada emotivních momentů v čele s rozhodující brankou od brusle Patrika Miškáře v prodloužení, vyvolala vlnu reakcí na ledě i na tribunách téměř vyprodané Ostravar Arény. Ridera cítila nespravedlnost, za těchto okolností těžko kousala porážku 2:3, která znamená, že v boji o finále ztrácí už 0:2 na zápasy. Ze své lože se vydal i šéf domácího klubu Aleš Pavlík, který si vše šel vyřídit se sudími rovnou do jejich šatny. Posléze klub vydal prohlášení.

Kulisa druhého semifinále Vítkovice - Hradec Králové (5. dubna 2023) | Video: David Hekele

Bylo pár minut po skončení utkání, které sporným gólem – svým prvním v extraligovém play off – ukončil v 62. minutě Patrik Miškář. Útočník, který strávil ročník v prvoligové Jihlavě, se o nasazení vzhledem ke zranění několika hráčů dozvěděl až ve středu ráno. A rovnou do první formace. „Pocity jsou neuvěřitelné, protože každý si přeje rozhodnout semifinále extraligy,“ rozplýval se střelec, který nahradil v sestavě zraněného Jakuba Lva.

Skončila tak série 659 extraligových zápasů exvítkovického útočníka v řadě.

Gól až v sedmé třetině, tři výzvy a triumf Hradce. Vítkovice opět neuspěly

Miškář však věděl, co rozhovoru v tiskovém centru předcházelo. První video nahrálo do karet Vítkovicím, když potvrdilo zásah Dominika Lakatoše na 1:0. Spoluhráč Marek Kalus byl kouskem brusle v brankovišti, ale nebránil v zákroků Matěji Machovskému. Podobně ale pak na opačné straně vyhodnotilo gól Graeme McCormacka, když Oliver Okuliar sice zavadil o Stezku, ale mimo brankoviště, a navíc jeho pohyb ovlivnil i obránce Gewiese.

Klub HC Vítkovice Ridera

vydal posléze prohlášení

Vrchol pak přišel v prodloužení, kdy Miškář dorážel nohou puk do sítě. „Ethan (Werek) vystřelil z rohu, já jsem šel do dorážky, nastřelil jsem to do betonu, a odrazilo se mi to do nohy, kterou jsem nezvedl. Jen jsem pokračoval v pohybu. Nekopl jsem to,“ dušoval se Miškář s tím, že o regulérnosti trefy nepochyboval. „O video si řekl rozhodčí, ten má nejvyšší slovo,“ pokračoval.

Domácí však byli jiného názoru, byť veřejně se k tomu pod hrozbou pokuty vyjádřit nechtěli. „Emoce k hokeji patří, v play off je to normální,“ prohodil jen Dominik Lakatoš, který na dotaz, co říká na trenérské výzvy a z toho plynoucí časové prostoje, jen lakonicky odpověděl. „Nic,“ povzdechl. „Nijak to nevnímám. Nechci odpovídat na otázky okolo gólů, nebo výroků. Nepotřebuji přijít o peníze,“ doplnil na rovinu.

Vítkovicím vadí druhý a třetí gól Hradce. Neakceptovatelné, zní ve stanovisku

Sdílnější nebyl ani kouč Miloš Holaň. „Jsem frustrovaný,“ prohlásil, přičemž konkrétní být nechtěl. „No comment,“ reagoval s kamenným výrazem. „Samozřejmě všechny výzvy zdržovaly hru, bylo to rozkouskované. Co k tomu říct? Situace jsem neviděl, takže nemůžu posoudit,“ řekl hostující trenér Tomáš Martinec.

Významně výřečnější byl však majitel Vítkovic Aleš Pavlík, ovšem ne směrem k diktafonům novinářů. Po závěrečné siréně vyrazil přímo za kvartetem rozhodčích do jejich šatny. Vzduchem několik minut létaly nadávky a sprostá slova. „Jste zkorumpovaný,“ zaznělo zákulisím haly, nedaleko od tiskového centra, mimo jiné od Pavlíka ke kvartetu sudích Oldřich Hejduk, Jiří Ondráček, Jiří Svoboda a Daniel Hynek.

Vítkovický Fridrich: Z výsledku se nesesypeme. Nájezd? Jako na tréninku

„Já se jim nedivím, že nadávají, oba zápasy byly takové, jaké byly, opravdu bitva. Takhle prohrát by mě taky s*alo. Chápu to, ale čím víc vidíme jejich frustraci, o to víc máme radost,“ usmíval se kapitán Radek Smoleňák, po jehož konfliktu s brankářem Alešem Stezkou během prozkoumávání rozhodujícího gólu se málem rozhořela hromadná bitka.

„Akorát jsem mu říkal, že nemám instagram, ať si mě přidá na facebooku,“ vtipkoval muž, který byl po celé utkání byl častým terčem skandování publika. „Asi mi chtěli na sklonku kariéry diváci dopřát, tak jim skrz noviny děkuji. Bylo to od nich milé,“ poznamenal k nadávkám ironicky, přičemž i jeho jméno z úst Aleše Pavlíka zaznělo. „Jo? Tak to nevím. Ještě na mě asi počká a poděkuje mi osobně. Uvidíme.“ usmál se opět Radek Smoleňák.

„Je to play off, k tomu to patří. Takové šarvátky budou čím dál víc, protože jeden tým vede, druhý prohrává, takže s tím je třeba něco udělat. Proto to vzniká,“ zdůvodnil Patrik Miškář.

OBRAZEM: Ostrava žila hokejem, Vítkovice hnalo přes 9 tisíc lidí, podívejte se

Zejména ale z domácích bylo znát zklamání, že v domácím dvojzápase neurvali ani bod. Po nešťastně prohraných nájezdech v úterý o den později dvakrát vedli. Lakatoš ukončil gólový půst obou týmů po 126 minutách. Blain vyrovnal, Koch Rideře náskok vrátil, jenže již zmíněný McCormack necelé čtyři minuty před koncem poslal duel do nastavení, kde uspěl Hradec.

„Je to těžké. Dřeme se tady, oba zápasy v prodloužení a je z toho nula,“ pokrčil rameny útočník Vítkovic Petr Fridrich. „Hradec vyhrál, je to 2:0, ale neskládáme zbraně. Hráči zaslouží kredit, a co se podařilo jim tady, věřím, že se může povést i nám u nich,“ zakončil bojovně Miloš Holaň.