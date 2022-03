Vítkovice nebo Olomouc? Ostravský fanoušek musí halu vyprodat, tvrdí Hadamczik

„Vzali jsme jim puk u nás v pásmu, rychle jsme to otočili, super práci odvedli Honza Hruška s Lakym, vyměnili si to, já už dojížděl a Laky mi to nahrál do lehké práce. Čekal jsem to, řval jsem si, takže skvělá akce,“ pochvaloval si Fridrich.

Domácí pak měli téměř dvouminutovou početní výhodu pět na tři, ale nic z ní nevytěžili. Ve druhé části byly aktivnější Vítkovice, ze svých nadějných příležitostí ale gólem neskončilo nic. Bezchybný byl i na opačné straně Stezka.

Olomouci nepomohla ani přesilovka. „Dáváme si těžké puky, tím to asi bude. Měli jsme jednu dvě šance, ale nebyli jsme schopni to proměnit,“ věděl obránce Olomouce Lukáš Nahodil.

Litovat mohl jen dvě minuty po návratu ze šaten. Bernovský našel zpoza brány dobře postaveného Flicka, který přesnou střelou překonal Konráda.

Oba týmy následně měly několik šancí, Hanáci především při dvou početních výhodách, nebo z hole Krejčího, ale žádná se už neujala a Vítkovice tak mohou slavit postup mezi nejlepších osm celků sezony.

Vítkovice Ridera – HC Olomouc 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 8. Fridrich (Lakatoš, J. Hruška), 43. Flick (Bernovský, L. Kovář), 60. Krenželok – 8. V. Tomeček. Rozhodčí: Jeřábek, Hejduk – Lhotský, Svoboda. Vyloučení: 4:3. Bez využití. Diváci: 8729. Konečný stav série: 3:2.

Vítkovice: Stezka – A. Solovjov, R. Polák, R. Pedan, Jakub Stehlík, Plášil, L. Kovář, Prčík – L. Krenželok, Bitten, M. Kalus – Fridrich, J. Hruška, Lakatoš – R. Bondra, Flick, Bernovský – Illéš, Dej, Guman. Trenéři: Holaň, Philipp a Šimíček.

Olomouc: Konrád – Ondrušek, T. Černý, Švrček, Dujsík, Řezníček, Škůrek, Rašner – Navrátil, Krejčí, V. Tomeček – Kusko, J. Knotek, Bambula – Klimek, P. Kolouch, Lichanec – Burian, Nahodil, Kunc. Trenéři: Moták a Tomajko.