Emoce uplynulé sezony hokejové extraligy už spláchl déšť, sezona však bude mít nevídanou dohru kvůli dopingu tří hokejistů Mountfieldu HK v semifinálové sérii play-off s Vítkovicemi. Klíčový obránce play-off Graeme McCormack, elitní útočník Kevin Klíma i Martin Štohanzl čekají na svůj verdikt. Ve čtvrtém utkání semifinálové série proti Vítkovicím byli náhodně vybráni antidopingovým komisařem a u všech tří byly výsledky pozitivní na stimulanty, které jsou v soutěži zakázané. Co bude dál?

Vítkovická euforie v Hradci Králové, 6. zápas semifinále. | Video: Deník/Petr Jiříček

„Nyní už uběhla lhůta pro vyjádření této trojice, poslali svá vyjádření s argumenty a na jejich základě nyní připravujeme žalobu k Národnímu rozhodčímu soudu pro sport,“ řekl Deníku ředitel Antidopingového výboru ČR Martin Čížek s tím, že v posledních dvou letech platí pro větší transparentnost praxe, že trest navrhuje přímo antidopingový výbor, nikoli hokejový svaz.

Hráči trestu neuniknou, a co klub?

Od oznámení zprávy hokejistům o pozitivním výsledku by měla být celá kauza uzavřena do půl roku s ohledem na relativně krátkou kariéru sportovců. Jen samotný trest pro hradecké hráče totiž Antidopingový výbor navrhne v délce zákazu činnosti na čtyři roky. „Tento trest navrhneme, soud ale může přihlédnout k polehčujícím okolnostem a trest snížit až na dva roky. Nižší nebude,“ ujistil Čížek s tím, že až do vynesení verdiktu mají hráči pozastavenou činnost a nesmí hrát.

„Jestliže budou pravomocně uznáni z dopingu, což nepochybně budou, protože laboratoř si vzala speciální čas navíc, aby si byla jistá, hokejový svaz by si měl říct, jak potrestat také samotný Hradec,“ dodal Čížek s tím, že při pozitivním dopingu u dvou a více hráčů musí být potrestán také samotný klub, zmínil možnost finančního postihu i odebrání stříbrných medailí.

Testovali i Vítkovické. Negativně

V Hradci zbožně doufají v opak. „Věřím, že bude kontumován pouze daný zápas (Vítkovice ho přitom v Hradci vyhrály 1:2, pozn. red.), pro jiné odpočty nevidím důvod,“ řekl už dříve deníku Sport generální manažer Hradce Aleš Kmoníček.

Deník v této otázce oslovil také šéfa českého hokeje Aloise Hadamczika, který se drží stranou kauzy. „K tématu Hradec a doping se nechci blíže vyjadřovat. Pokud tak má někdo učinit, jsou to spíše Vítkovice z pozice poškozených. Nehodlám nikomu dělat advokáta chudých, aby se mi to potom vrátilo a byl jsem vláčen v médiích,“ omluvil se Deníku Hadamczik.

Ani Vítkovice však nechtějí veřejně jitřit staré rány. „K dopingu Hradce se nechceme vyjadřovat,“ uvedl mluvčí klubu Zdeněk Janiurek, byť je jisté, že pachuť v Ostravě přetrvává. „Přijde mi to jako neomluvitelně velká hloupost, snad ještě horší, než když si sportovec z hlouposti vezme kokain,“ hodnotí situaci ze čtvrtého semifinálového zápasu play-off antidopingový šéf Čížek. Po uvedeném zápase byli testováni také tři vítkovičtí hráči, mezi nimi i brankář Lukáš Klimeš, který skvělým výkonem Vítkovicím vítězství vychytal. Všechny výsledky ostravských hráčů byly negativní.

Exkluzivní rozhovor s ředitelem Antidopingového výboru Martinem Čížkem o testování, detailech přímo hradecké kauzy, jejím rozsahu i o tom, proč čekání na výsledky trvalo téměř dva měsíce nebo jak těžké je v takovém případě ctít presumpci neviny, čtěte v Deníku už v pátek.