Dřít až do konce se vyplatí! V úterním utkání 39. kola extraligy se o tom přesvědčili hokejisté Vítkovic, kteří na ledě Hradce Králové vybojovali dva body díky výhře 4:3 po samostatných nájezdech a přiblížili se elitní desítce.

Hokejisté Vítkovic bojovali v úterním utkání 39. kola extraligy na ledě Hradce Králové. | Foto: HC Vítkovice Ridera

S Ostravany to přitom nevypadalo v závěru vůbec dobře. Po brance Šťastného zkraje 48. minuty prohrávali a dlouho se nemohli prosadit. Rideru zachránil v čase 58:43 produktivní francouzský obránce Auvitu. Prémiový druhý bod vystřelil Vítkovicím v nájezdech Lotyš Rihards Bukarts, čerstvá posila se švýcarského Bielu.

„Paradoxně jsme vstřelili první gól my a vedli. První dvě třetiny od nás přitom nebyl dobrý hokej. Byli jsme pomalejší, přístup a všechno bylo horší. Byli jsme horším týmem a měli jsme štěstí, že jsme prohrávali jen 1:2,“ řekl jeden z trenérů Vítkovic Jiří Veber.

„Nějaké měřítko snesla až třetí třetina, kde jsme se uvolnili a začali hrát to, co jsme chtěli hrát od začátku. Jsme nesmírně rádi, že jsme získali alespoň bod a druhý navrch v samostatných nájezdech. Za to jsme samozřejmě rádi,“ dodal spokojený asistent kouče Ridery Jiří Veber.

39. kolo extraligy (úterý 23. 1. 2024):

Hradec Králové – Vítkovice 3:4 SN (2:1, 0:0, 1:2 – 0:0)

Branky a nahrávky: 6. Eberle (Estephan, Šťastný), 20. Tamáši (Perret), 48. Šťastný (Jank) – 5. Kalus (Ri. Bukarts, Percy), 41. Barinka (Chlán, Lakatoš), 59. Auvitu (Chlán, Percy), rozh. náj. Ri. Bukarts. Rozhodčí: Jeřábek, Jaroš – Ondráček, Svoboda. Vyloučení: 3:4. Využití: 0:1. Diváci: 3224.

Mountfield HK: Laurikainen – Kalina, Blain, Pavelka, Pláněk, Jank, Freibergs – Pilař, Perret, Tamáši – Okuliar, R. Pavlík, Miškář – Jergl, Šťastný, Estephan – Eberle, A. Novotný, Zachar – Jasper. Trenér: Martinec.

HC Vítkovice Ridera: Klimeš – Percy, Grman, Mikuš, L. Kovář, Auvitu, R. Jeřábek, Prčík – Fridrich, Chlán, Lakatoš – Ro. Bukarts, Krieger, Barinka – Kalus, Claireaux, Ri. Bukarts – Peterek, Šoustal, Vondráček. Trenér: Trnka.