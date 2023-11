/VIDEO, FOTOGALERIE/ Hokejisté Vítkovic utrpěli třetí porážku v řadě, urvali však alespoň bod. A to poté, co prohráli nedělní duel 20. kola extraligy v Olomouci 2:3 v prodloužení. Svěřenci trenéra Pavla Trnky jsou v neúplné tabulce na 12. místě, Hanákům patří 11. příčka.

Atmosféra hokejového utkání HC Olomouc - HC Vítkovice Ridera - listopad 2023 | Video: Deník/Ivan Němeček

Ostravané byli ještě na konci druhé třetiny o dvě branky pozadu, následně snížil v početní výhodě Kotala a těsně před koncem třetího dějství poslal souboj do prodloužení Krieger. V něm rozhodl domácí kapitán Ondrušek.

„Měli jsme katastrofální vstup. Báli jsme se, nešly nám nohy, byla to tragédie. Po třetině jsme si něco řekli a zlepšilo se to. Dostali jsme se zpět do zápasu. V přesilové hře jsme vyrovnali, pak jsme udělali stupidní faul těsně před koncem. Sice jsme to nějakým způsobem ustáli, ale v prodloužení jsme nezvládli hru jeden na jednoho a dovolili jsme soupeři skórovat,“ řekl po duelu asistent Vítkovic Jiří Veber.

20. kolo extraligy (neděle 19. 11. 2023):

Olomouc – Vítkovice 3:2 v prodl. (2:0, 0:1, 0:1 – 0:0)

Branky a nahrávky: 9. Kusko (Bambula), 20. Orsava (Macuh, Mareš), 62. Ondrušek (Bambula, Knotek) – 39. Kotala (Bukarts, Mikuš), 58. Krieger (Bukarts, Kalus). Rozhodčí: Jeřábek, Kika – Ondráček, Šimánek. Vyloučení: 3:4. Využití: 0:1. Diváci: 5116.

HC Olomouc: Konrád – Řezníček, Ondrušek, Rutar, Sirota, Švrček, Rašner, Mareš – Navrátil, Nahodil, Káňa – Bambula, Knotek, Kusko – Orsava, Macuh, Plášek ml. – Klimek, Anděl, Kunc. Trenér: Tomajko.

HC Vítkovice Ridera: Klimeš – Grman, Mikuš, R. Jeřábek, L. Kovář, Prčík, Auvitu, Zeleňák – Mueller, Krieger, Zdráhal – Lakatoš, Chlán, Kalus – Peterek, Barinka, Bukarts – Fridrich, Dej, Kotala. Trenér: Trnka.