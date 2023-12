/FOTOGALERIE/ Hokejisté Vítkovic vyhráli úterní utkání 28. kola extraligy s Mladou Boleslaví 2:0 góly ze třetí třetiny. Trefili se Marek Kalus a Petr Fridrich. Domácí gólman Lukáš Klimeš vychytal pro Ostravany premiérové čisté konto v sezoně, když zneškodnil všech 29 střel Středočechů.

Hokejisté Vítkovic porazili ve 28. kole extraligy Mladou Boleslav 2:0. | Foto: Deník/Petr Kotala

Vítkovice bodovaly popáté v řadě. Poradily si i bez útočníka Patrika Zdráhala, který bude týmu kvůli zlomenině na ruce chybět několik týdnů. „Je to komplikace. Je to typ hráče, který je bruslivý. Každý hráč nám bude chybět, ale je to pak jen na týmu, jak se s tím vypořádá. Pro nás to není nic nového, potýkáme se s tím od doby, co jsem u týmu,“ řekl ještě před duelem s Mladou Boleslaví vítkovický asistent Jiří Veber.

28. kolo extraligy (úterý 19. 12. 2023):

Vítkovice – Mladá Boleslav 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 47. Kalus (Lakatoš), 52. Fridrich (Raskob, Barinka). Rozhodčí: Jeřábek, Šír – Lederer, Rožánek. Vyloučení: 1:1. Bez využití. Diváci: 4293.

HC Vítkovice Ridera: Klimeš – Percy, Raskob, Mikuš, Grman, Auvitu, Kovář, Jeřábek – Kalus, Krieger, Lakatoš – Fridrich, Barinka, Vondráček – Bukarts, Chlán, Peterek – Dej, Claireaux, Razgals. Trenér: Trnka.

BK Mladá Boleslav: Růžička – Pyrochta, Pavlík, Gewiese, Osburn, Jánošík, Bernad, Štibingr – Skalický, Hradec, Lantoši – Gardoň, Järvinen, Krivošík – Rohdin, Závora, Malínek – Dvořáček, Zvagulis, Půček. Trenér: Král.