/FOTOGALERIE/ Hokejisté Vítkovic to mají za sebou! V předkole play-off extraligy s Hradcem Králové neuhráli Ostravané nic, padli 0:3 na zápasy a mohou začít čerpat dovolenou. Východočechům zajistil postup do čtvrtfinále vítěznou trefou kanadský obránce Jéremie Blain, který na konci druhé třetiny zvyšoval na 2:0. Mountfield nakonec vyhrál 3:1 a mohl slavit posun mezi nejlepší osmičku.

Hokejisté Vítkovic mají po sezoně. Ve třetím utkání předkola play-off prohráli v Ostravě 1:3 a celou sérii ztratili poměrem 0:3 na zápasy. | Foto: Deník/Petr Kotala

„Sportovně musíme uznat, že jsme to předkolo neodehráli dobře, ač výsledkově to nevypadalo tak špatně. Hradec nás přehrál,“ řekl trenér Vítkovic Pavel Trnka. „U většiny puků byli první, takže v těch situacích jeden na jednoho byli silní a na to my jsme nedokázali zareagovat,“ uznal útočník vítkovické Ridery Marcel Barinka.

„Vítězství v té sérii si samozřejmě velice vážíme, protože Vítkovice mají opravdu dobrý tým. Myslím si, že hlavně ve druhé půlce sezony podávali výborné výkony. Byť ta série vypadá jednoznačně, tak si myslím, že všechny ty zápasy byly vyrovnané a rozhodovaly v nich detaily,“ prohlásil kouč Hradce Králové Tomáš Martinec.

3. zápas předkola play-off (sobota 9. 3. 2024):

Vítkovice – Hradec Králové 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 58. Fridrich (P. Zdráhal, Claireaux) – 4. Freibergs (Miškář, Lalancette), 39. Blain (Šťastný, Okuliar), 53. Jergl (Perret, Šťastný). Rozhodčí: Stano, Úlehla – Ondráček, Svoboda. Vyloučení: 5:3, navíc Prčík (Vítkovice) 5 minut a do konce. Využití: 0:2. Diváci: 6209.

HC Vítkovice Ridera: Klimeš – Percy, Raskob, Mikuš, Grman, Auvitu, Prčík, Stehlík – Kalus, Claireaux, P. Zdráhal – Ro. Bukarts, Krieger, Ri. Bukarts – Fridrich, Barinka, R. Půček – Přibyl, Dej, Lednický. Trenér: Trnka.

Mountfield HK: Pařík – Freibergs, Blain, Pavelka, Pláněk, Pilař, McCormack, Jank – Perret, Tamáši, Jasper – Okuliar, Kev. Klíma, Jergl – Eberle, Estephan, Šťastný – R. Pavlík, Lalancette, Miškář. Trenér: Martinec.