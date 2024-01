Pořádně nařezáno dostali hokejisté Vítkovic v pátečním utkání 37. kola extraligy na ledě Komety Brno, kde utrpěli debakl 1:7.

Hokejisté Vítkovic schytali ve 37. kole extraligy na ledě Komety Brno debakl 1:7. | Foto: HC Vítkovice Ridera

Ostravané definitivně ztratili zápas v úvodní desetiminutovce druhé třetiny, během níž třikrát inkasovali a za stavu 0:4 vystřídal v brankovišti Klimeš zklamaného Machovského. Hostům nebyla nic platná střelecká převaha 36:30. Dvěma góly a asistencí se na drtivé výhře Jihomoravanů podílel Flek.

„Hodnotí se mi to těžce. Rozhodla už první třetina. Měli jsme v ní šance, ale nebyli jsme dost důrazní,“ prohlásil jeden z trenérů vítkovické Ridery Jiří Veber. „Prohráli jsme nejen z pohledu výsledku, ale v defenzivě jsme tam měli okýnka. Byli jsme nedůslední v obranné činnosti. Bohužel druhá třetina navázala nedůsledností na první, soupeř toho využil a potom to dopadlo tak, jak to dopadlo,“ dodal zklamaný Jiří Veber.

37. kolo extraligy (pátek 19. 1. 2024):

Kometa Brno – Vítkovice 7:1 (1:0, 4:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 15. Pospíšil (Ščotka, Osburn), 23. Ekrt (Kratochvíl, Ďaloga), 28. Ščotka (Flek, Cingel), 31. Flek (Ščotka), 34. Osburn (Pospíšil, Moses), 42. Kohout (Moses, Kaňák), 44. Flek (Ďaloga, Zaťovič) – 41. Raskob (Lakatoš, Chlán). Rozhodčí: Sýkora, Šindel – Lhotský, Hnát. Vyloučení: 2:3. Využití: 2:0. Diváci: 7049.

HC Kometa Brno: Kavan – Ďaloga, Gazda, Ščotka, Osburn, Kaňák, Hrbas, Svoboda – Zaťovič, Cingel, Flek – Pospíšil, Marcinko, Zbořil – Kollár, Kohout, Moses – Okál, Ekrt, Kratochvíl. Trenér: Modrý.

HC Vítkovice Ridera: Machovský (31. Klimeš) – Percy, Raskob, Mikuš, L. Kovář, Auvitu, Grman, R. Jeřábek – Fridrich, Chlán, Lakatoš – Bukarts, Barinka, Bukarts – Kalus, Claireaux, Vondráček – Dej, Krieger, Přibyl. Trenér: Trnka.