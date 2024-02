/FOTO/ Speciální podvečer čeká hokejisty Vítkovic, kteří se v úterý 27. února připojí v rámci utkání 50. kola extraligy s Kometou Brno (17.30) k letošním oslavám sta let Velké Ostravy. Svěřenci trenéra Pavla Trnky nastoupí proti Jihomoravanům v originálních klubových retro dresech inspirovaných svetry, které nosili hráči ve druhé polovině 40. let minulého století.

Hokejisté Vítkovic odehrají v úterý 27. února od 17.30 hodin v rámci 50. kola extraligy s Kometou Brno výroční zápas ve speciálních retro dresech. | Foto: HC Vítkovice Ridera

„HC Vítkovice Ridera je již více jak 95 let hrdým a nejúspěšnějším reprezentantem Ostravy v ledním hokeji u nás, v Evropě i po celém světě. Klub, založený v roce 1928 ještě pod hlavičkou SK Moravská Ostrava, se vždy hlásil ke svému původu ve třetím největším městě republiky. Fakt, že po drtivou většinu své historie nenese jméno města přímo v názvu tomu nijak nerozporuje,“ stojí v tiskové zprávě na oficiálních stránkách HC Vítkovice Ridera.

Hokejové výběry Ostravy se tvořily na přelomu 40. a 50. let z nejlepších hráčů ostravských klubů, především tedy hráči už tehdy nejlepších Vítkovic, doplnění o nejlepší hráče dalších ostravských celků, jako například Ostravské Slavie.

„Správní výbor Družstva Ostravského zimního stadionu rozhodl v lednu 1948 o zakoupení nové sady dresů v tmavěmodré a bílé barvě, aby v nich mohli hráči ostravského výběru nastupovat při exhibičních zápasech. Zároveň bylo povoleno užívat na těchto dresech znak města, takže je pravděpodobné, že to musela schválit rada Národního výboru,“ vysvětluje odborný archivář Radoslav Daněk z Archivu města Ostravy.

Vítkovice půjdou do duelu s Kometou Brno se čtyřmi výhrami v řadě. Tu poslední urvali Ostravané v neděli, kdy se jim na ledě Liberce povedl parádní obrat z 0:3 na 4:3. Druhý prémiový bod zajistil Rideře v prodloužení lotyšský forvard Rihards Bukarts. Paradoxní je, že u vítězné série není ex-kapitán Dominik Lakatoš, jenž byl podle slov realizačního týmu odstaven z výkonnostních důvodů a právě dané čtyři zápasy vynechal.

„I my v kabině vnímáme speciálnost tohoto utkání, kdy v retro dresech oslavíme významný milník v dějinách města. Samozřejmě se primárně soustředíme na zápas, který nás čeká, ale zároveň věříme a doufáme, že to bude úspěšná oslava a moc si přejeme, aby nás přišli fandové podpořit v co největším počtu,“ hlásí trenér Vítkovic Pavel Trnka. „Čeká nás extrémně silný soupeř, ofenzivně laděný, který bojuje o čtyřku,“ dodává kouč HCV.