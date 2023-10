/FOTOGALERIE/ Dočkali se! Hokejisté Vítkovic dokázali premiérově v aktuální extraligové sezoně shrábnout na domácím ledě všechny tři body. Svěřencům trenéra Miloše Holaně se to podařilo v pátečním utkání 10. kola s Libercem, který přehráli 5:2.

Hokejisté Vítkovic porazili Liberec 5:2. | Foto: Deník/Petr Kotala

Gólem a dvěma asistencemi se na vítězství Ostravanů podílel kanadský obránce Stuart Percy, jenž v čase 59:12 přesnou ranou do prázdné branky definitivně zlomil odpor Severočechů. Brankář Lukáš Klimeš pochytal 34 střel Bílých Tygrů, nejvíce se vytáhl v průběhu druhé třetiny.

„Vstup do zápasu nám nevyšel, není totiž nic horšího, než dostat gól hned v první minutě. Co si na klucích vážíme je, že neskláněli hlavu, bylo před námi mnoho času a oni do hry dali úplně všechno. Celý kolektiv si zaslouží velkou pochvalu, protože takhle se máme prezentovat,“ řekl trenér Vítkovic Miloš Holaň.

„Důležité bylo, že se nám skóre podařilo otočit už v první třetině. Liberec byl nepříjemný, forčekoval, měli jsme s tím problémy, ale v soubojích jsme se vyrovnali a v naší hře bylo hodně dobrých věcí. Podržel nás Klimeš a pomohli jsme si přesilovkami. Jsme spokojeni,“ dodal kouč vítkovické Ridery.

10. kolo extraligy (pátek 13. 10. 2023):

Vítkovice – Liberec 5:2 (2:1, 1:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 19. Chlán (Percy), 20. Krieger (Percy, Lakatoš), 34. Claireaux (Raskob), 51. Mueller, 60. Percy – 1. Pérez (Hawryluk), 42. Knot (A. Najman). Rozhodčí: Šír, Cabák – Hlaváč, Rožánek. Vyloučení: 7:7, navíc Lakatoš – Derner 5 minut. Využití: 2:0. Diváci: 5225.

HC Vítkovice Ridera: Klimeš – Percy, Grman, Mikuš, Raskob, Gewiese, Prčík, Stehlík – Bukarts, Krieger, Mueller – Fridrich, Chlán, Lakatoš – Kotala, Claireaux, Kalus – Dej, Přibyl, Krejsa. Trenér: Holaň.

Bílí Tygři Liberec: Hrenák – McCoshen, Knot, Ivan, Melancon, Budík, Derner, Galvas – Flynn, Filippi, Faško-Rudáš – Pérez, Bulíř, Hawryluk – Rychlovský, A. Najman, Klíma – Vlach, Šír, Pekař. Trenér: Pešán.