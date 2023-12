/FOTOGALERIE/ Tak tohle se jim povedlo! Hokejisté Vítkovic rozstříleli v nedělním utkání 25. kola extraligy Litvínov 6:2, rázně ukončili šňůru sedmi porážek v řadě a poskočili na 12. místo tabulky. Na úspěchu Ostravanů se výrazně podíleli dvougóloví útočníci Roberts Bukarts a Marcel Barinka, třemi body za branku a dvě asistence se blýskl také Martin Dočekal.

Hokejisté Vítkovic porazili v utkání 25. kola extraligy Litvínov 6:2. | Foto: Deník/Petr Kotala

„Sice jsme jasně vyhráli, ale vstup do utkání jsme neměli dobrý. Nevím, jestli v tom byla nervozita, protože jsme chtěli strašně moc vyhrát. Už to trvalo dlouho, co jsme získali tři body,“ přiznal novinářům vítkovický asistent Jiří Veber na pozápasové tiskové konferenci. „Na začátku třetí třetiny jsme sice dostali gól na 3:2, tam jsme se strachovali, ale potom jsme si v přesilovkách třikrát pomohli a jasně zvítězili,“ řekl vítkovický asistent Jiří Veber.

Vítkovičtí odehráli duel bez podpory fanoušků z kotle, který zůstal kvůli bojkotu z důvodu předchozích špatných výsledků prázdný. „Jsme rádi za fanoušky, kteří tady byli a kteří nás podpořili. Snad jich přijde příště více,“ řekl vítkovický asistent Jiří Veber. „Ti, kteří přišli, udělali dobrou atmosféru a toho si ceníme, protože hokej se hraje pro ně. A ti, kteří nepřišli? Je to jejich právo, rozhodli se tak. Věřím, že se vrátí,“ dodal Jiří Veber.

25. kolo extraligy (neděle 3. 12. 2023):

Vítkovice – Litvínov 6:2 (1:0, 2:1, 3:1)

Branky a nahrávky: 13. Barinka (Peterek, Auvitu), 22. Bukarts (Dočekal, Krieger), 31. Bukarts, 45. Dočekal (Barinka, Zdráhal), 48. Lakatoš (Percy, Krieger), 50. Barinka (Dočekal, Zdráhal) – 23. Abdul (Baláž), 43. Demel (Baránek, Kirk). Rozhodčí: Šír, Cabák – Rožánek, Axman. Vyloučení: 3:6. Využití: 4:0. Diváci: 3253.

HC Vítkovice Ridera: Machovský – Percy, Raskob, Mikuš, Grman, Auvitu, L. Kovář, R. Jeřábek – Kalus, Dej, Lakatoš – Fridrich, Barinka, Zdráhal – Bukarts, Krieger, Dočekal – Peterek, Přibyl, Doležal. Trenér: Trnka.

HC VERVA Litvínov: M. Tomek – Baránek, Demel, Czuczman, Zeman, Zile, Baláž, Šalda – Koblasa, Zygmunt, Kudrna – Hlava, D. Kaše, O. Kaše – Maštalířský, Kirk, Abdul – Válek, Gut, Havelka. Trenér: Mlejnek.