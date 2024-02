Fanoušci Vítkovic celou věc řeší. „Lakyho mám rád, je to výborný hráč, kterého by bral každý tým. Dokáže pobláznit publikum, rozhodnout zápas, udělat atmosféru, ale taky odklouzat zápas, když se mu nevydaří dvě tři střídání. Byl u loňské jízdy, na které se citelně podílel, ale to z něj automaticky nedělá nedotknutelného hráče. Dominikovi se příliš nedaří a než propad lajnami, tak to raději pár zápasů mimo soupisku. Věřím, že jeho chvíle přijde v předkole,“ napsal v diskuzi na oficiálním facebookovém účtu HC Vítkovice Ridera Oskar Kovařík.

„Lépe to napsat nešlo. Úplně s tím souhlasím,“ reagoval Ivan Hugo. „To se uvidí už v brzké době, jak to všechno je. Jestli se vrátí do sestavy nebo ne,“ sdělil Lubomír Neckár. „Hrál bez zájmu a bez nasazení, týmu rozhodně nechybí,“ nechal se slyšel po výhře 4:0 nad Kometou Brno Ivo Dienelt. „Celkem překvapující komentáře. Hlavně jak se pral za klub a někoho sroloval u mantinelu, tak se mu skandovalo,“ přidal svůj postřeh Radim Polák. „Přesně tak. Na to tady všichni zapomněli a teď by ho nejradši všichni vyprali,“ uvedl Martin Hartmann.