Hokejisté Vítkovic odehrají během tří dnu dva extraligové zápasy na domácím ledě Ostravar Arény. Svěřenci trenéra Pavla Trnky vyzvou dnes Olomouc (17.30), v neděli je čeká atraktivní souboj s pražskou Spartou (16). Vítkovičtí budou chtít oplatit Pražanům středeční venkovní porážku v hlavním městě 1:2, která jim ukončila sérii čtyř výher v řadě.

Hokejisté Vítkovic si to v neděli rozdají v atraktivní bitvě se Spartou. V pátek hrají také v domovské Ostravar Aréně, přivítají Olomouc. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

„V první řadě se budeme soustředit na Olomouc, ta nás čeká jako první. Víme, jak hráli, poslední zápas v Plzni jim výsledkově nevyšel, ale to co jsme viděli, tak první dvě třetiny nehráli špatně, pak jim to napadalo. Všichni víme, jakým hokejem se Olomouc prezentuje, což znamená, že musíme být připraveni na důrazný kontaktní hokej a v tomto je musíme předčit,“ řekl jeden z trenérů vítkovické Ridery Jiří Veber.

„Musíme se soustředit na naši hru a nepolevovat z důrazu. Myslím si, že to bude rozhodovat. Samozřejmě musíme využít šance, které si budeme schopni vytvořit,“ dodal Jiří Veber s tím, že je třeba více trestat fauly soupeřů. „Na speciálních týmech musíme zapracovat, zvlášť na těch přesilovkách,“ uzavřel Jiří Veber, bývalý obránce, který je mistrem světa 2006 a čtyřnásobný extraligový šampion se Vsetínem.