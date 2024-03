Fanzóna, logistika i unikát. Přípravy MS v Ostravě finišují. Co střet s Baníkem?

Čtyřicet pět dní do prvního buly, přesně měsíc do předání haly organizátorům a probíhající výměna mantinelů. V takovém stavu je nyní příprava ostravské části nadcházejícího hokejového mistrovství světa, který startuje v pátek 10. května. „Finišujeme na všech frontách a je toho hodně, co ještě je potřeba dotáhnout a doladit,“ řekla Irena Šašková, zástupkyně generálního sekretáře organizačního výboru. Odpovídala i na dotazy ohledně fanzóny, nebo termínové kolize se zápasy fotbalového Baníku.

Zaplněná Ostravar Aréna. | Foto: Deník / Pavel Netolička