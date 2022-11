Oba patří v návštěvnosti svých soutěží mezi nejlepší. Baník je po Spartě, Slavii a Plzní čtvrtý. V devíti kláních FORTUNA:LIGY si našlo na městský stadion cestu v průměru 6670 fanoušků. Vítkovice, které zaostávají jen o více než dvě stovky lidí (6531), jsou třetí. „Nemyslím si ale, že je to souboj. To určitě ne, každý má své fanoušky,“ upozorňuje útočník FCB Nemanja Kuzmanovič.

Ještě před pandemií koronaviru byla průměrná návštěvnost pro Baník nakloněna mnohem víc. Pohybovala se i nad hranicí deseti tisíc. „Zájem o hokej je pochopitelný. Vítkovice dlouho nehrály na špici a ty výsledky i výkony diváky lákají. Jsem za to rád, protože sám rád vzpomínám na staré časy na konci devadesátých let, kdy byla o lístky bitva. Doufám, že to zase přijde,“ přeje si někdejší kouč české i slovenské reprezentace Vladimír Vůjtek.

Kuzmanovič vidí důvod stále i v covidu. „Myslím si, že vliv tam pořád je. Ta doba, kdy se nemohlo na stadion, byla dlouhá, někteří si zvykli být doma a koukat na televizi,“ míní a připomíná svůj příchod do Ostravy v lednu 2019.

„Osm tisíc bylo tehdy snad minimum, a když přijel lepší, nebo blízký soupeř – třeba Olomouc – tak i deset. O Spartě, Slavii a Plzni se ani nebavím. To bylo plno. Proto je mi to líto. Myslím, že by mohlo chodit víc lidí,“ přiznává Kuzmanovič.

ZATÍM BEZ ELITNÍCH SOUPEŘŮ

Že je zájem lidí umocněn výsledky, si myslí i Kuzmanovičův spoluhráč, obránce Jan Juroška. „Vždy to tak je. Vítkovice mají slinu, hrají dobrý hokej, jsou na špici a lidi chodí. Kdežto my měli doma dost nezdarů, fanoušky jsme na svou stranu nepřeklopili. Z tohoto důvodu je to těžší,“ vysvětluje.

Roli pochopitelně hraje fakt, že zmíněné trio elitních českých fotbalových klubů – Sparta, Slavia a Plzeň – v Ostravě na podzim nehrálo, publikum se jich dočká v jarních odvetách, možná i v nadstavbě. Podobná věc ale platí také pro Vítkovice, které zatím z těch divácky atraktivních soupeřů hostili jen jednou Spartu.

18. kolo hokejové extraligy: HC HC Vítkovice Ridera - HC Sparta Praha, 4. listopadu 2022 v Ostravě.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

A před dvěma týdny přišlo do Ostravar Arény devět tisíc diváků. Třinec, Kometa, Olomouc, nebo lídr z Pardubic? To teprve přijde. Zrovna dva posledně jmenovaní jsou nejbližšími soupeři doma stoprocentních Vítkovic. Hanáci přicestují v pátek (17 hodin), Dynamo pak v úterý (17.30 hodin). „Samozřejmě to bude hodně atraktivní, jde o čelo,“ ví brankář Vítkovic Aleš Stezka.

STEZKA: ZÁJEM I MIMO ARÉNU

Právě pětadvacetiletý strážce branky Ridery vypozoroval proti minulému ročníku změnu. „Když už to šlo, chodilo dost lidí a bylo to super. Ale teď cítím, že se hokej a Vítkovice řeší i mimo arénu, mimo zimák. Že ten zájem je cítit pomalu na každém rohu. Kamkoli člověk přijde,“ líčí svůj pohled český reprezentant.

A dává příklad. „Třeba přijdu vyzvednout malého do školky a hned slyším od rodičů i učitelek, jak se těší na hokej. A to žijeme s rodinou v Havířově…,“ dodává Stezka.

Zajímavý je i pohled fanouška. Rostislav Kaloč je dlouholetým příznivcem obou klubů, bez ohledu na výsledky. „Z mé stránky to o nich určitě není,“ vylučuje. „Víte, může se prohrát, ale musí se na hřišti nechat vše. Pak si řeknu: Pal to čert, nevyšlo to dneska. Ale jak vidím flákače? Já přijdu příště, ale kolega vedle už ne,“ prohlašuje jednoznačně Kaloč.

I tak má v současnosti smíšené pocity. „Na Baníku se určitě podepsal katastrofální začátek sezony, to neříkám nic nového. Ale myslím si, že i kdyby se dařilo o trochu lépe, chodilo by maximálně do osmi tisíc lidí v průměru,“ přemítá.

Vítkovice ho překvapily. „Je pravda, že jsem čekal, že se s příchodem Muellera posunou k lepšímu, ale že to bude až tak? Nechci to zakřiknout, ale vypadá to dobře,“ přitakává. „Ale jsem pozitivní, a věřím, že i Baník se na jaře pod trenérem Hapalem zvedne. O to nemám strach. Jsem optimista. Musím být, když chodím na každý hokej i fotbal,“ usmívá se Rostislav Kaloč.

BUDE HOKEJOVÁ HOREČKA?

Ostravu by brzy mohla zaplavit hokejová horečka. Zvlášť, když se Baník na čas odmlčí. Slezany však – jak známo – čeká před pauzou ještě jeden svátek. Sobotní osmifinále MOL Cupu se Spartou, které by mohlo být vyprodané (15 hodin). „Naštěstí to přehodili, původně jsem byl fakt naštvaný,“ poukazuje Rostislav Kaloč hrozbu, že Vítkovice i Baník mohli hrát v pátek s pouze dvouhodinovým odstupem.

„Člověk by musel oželet část hokeje, nebo část fotbalu. Naštěstí došlo ke změně a můžu na oba,“ podotýká Kaloč.

Je tak možné, že plno nebude jen na městském stadionu, ale už o den dřív v Ostravar Aréně. „Jsou to sice fanoušci úspěchu, jak se říká, ale jsem rád, že přijdou. Čím víc lidí, tím lépe,“ bere věc realisticky.

„Věřím, že Vítkovice vyhrají 5:2. Baník pak vrátí Spartě, o které můj otec vždy říkal, že je to protěžovaný vládní klub, poslední vyřazení i s úroky. Sparta je vždy největší zápas. Přijdou lidi a na Pražáky to snad dolehne. Výhra 3:1, nebo 3:0 a postup, to by bylo fajn,“ má jako správný fanoušek jasno Rostislav Kaloč.

„Myslím si, že nejlepší bude, když Vítkovice budou předvádět výborný hokej, Baník zase fotbal a lidi budou chodit na obojí. Pokud zbytek podzimu zvládneme, tak věřím, že lidi znovu namlsáme, aby chodili po novém roce v hojnějším počtu. Je to jen o nás, našem fotbalu a výsledcích,“ uzavírá Jan Juroška.