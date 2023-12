Z venkovního dvojzápasu chtěli aspoň tři body, realitou je jeden. A tak se jali jednat. Fanoušci hokejistů Vítkovic nebudou při nedělním zápase 25. kola extraligy proti Litvínovu (od 17 hodin) v Ostravar Aréně v sektoru C2, tedy v kotli. Důvod? Výkony a výsledky týmu v sezoně, z nichž viní vedle hráčů i vedení.

Atmosféra derby Vítkovice - Třinec (3. listopadu 2023). | Video: David Hekele

Ostravané šli do ročníku s velkými ambicemi. Fanoušci zase s nadějemi, že by se mohlo navázat na úspěšné jaro a ještě vylepšit dubnové semifinále play off. Jenže prozatímní průběh je hlavně zklamáním. Týmu se zejména v extralize nedaří, skončit museli po téměř třech letech trenéři Miloš Holaň i Radek Philipp, došlo na změny v kádru, a nedávno požádal o přestup i hvězdný útočník Peter Mueller. Spekuluje se o sporech v šatně.

Aktuálně jsou Vítkovice třinácté, jen bod před poslední Mladou Boleslaví a tři body za dvanáctým Kladnem. Fanoušci dávali několikrát na tribunách najevo své rozhořčení, fanklub pak na začátku týdne vydal stanovisko.

„Vítkovice jsou pro nás srdeční záležitosti, hokejem žijeme a neúnavně podporujeme Vítkovické na domácích i venkovních zápasech. Nemůžeme už však dále mlčet a přehlížet situaci, do které se náš klub dostal,“ začal krátký text.

„Nevidíme na vás, Vítkovičtí, že byste hráli se zápalem, bojovností či touhou přinést ostravským fanouškům alespoň trochu radosti, jako byste o své fanoušky ani nestáli. Takže teď už je pouze na vás dokázat, zda si vážíte těch, kteří za vámi každý zápas stojí,“ pokračovalo stanovisko.

Podmínkou byly alespoň tři body ze zápasů v Liberci a Pardubicích. „Nejde však pouze o body jako takové, chceme vás vidět hrát celých 60 minut v plném nasazení. V opačném případě za vámi v nedělním zápase proti Litvínovu nebudeme stát, tak jako teď vy nestojíte za námi,“ vyzvali v textu příznivci.

Zdroj: Petr Kotala

A tak se také stalo. Mužstvo Pavla Trnky sice bojovalo, na severu Čech ale podlehlo 1:2, na ledě Dynama pak získalo bod za prohru po nájezdech, ale fanklub si na svou stranu nenaklonili. „Vítkovičtí, během celého zítřejšího zápasu bude sektor C2 uzavřen,“ informovali v sobotu fans na sociálních sítích.

„Věříme, že hráči udělají vše pro to, aby fanoušky dostali zpět na svou stranu, a že to v zápase proti HK rozjedeme na ledě i na tribuně,“ doplnili.

Reakce? Všelijaké. „Tohle fakt potřebujou. Zrovna teď,“ poznamenal na facebooku ironicky Michal Zouboek. Klára Elblová však s krokem souhlasí. „Management dělá kroky, se kterými fanoušci nesouhlasí. Nechali to dojít tak daleko, až se rozložila celá kabina a musel odejít Miloš (Holaň), který budoval nějakou koncepci, místo, aby se zbavili krysy,“ napsala.

„Bohužel se nedá nic jiného dělat, a je třeba dát nejen hráčům, ale hlavně vedení, najevo, že celá ta blamáž se nám nelíbí. Ani o něco málo zlepšený výkon proti PAR (Pardubicím) to zatím nezachraňuje – ten tým nefungoval a podle mě stále nefunguje jako tým a navíc je bez trenérů,“ uvedl Ivo Dienelt. „Cíl byl jasný – tři body ze dvou zápasů, přivezl se jeden. Takže já v tomto fanklub a kotel podporuji,“ dodal.

„A k čemu to bude, když lidi z C2 budou akorát v jiných sektorech. To tam nechoďte vůbec ne?“ zasmál se v komentáři Petr Bílý. „Ať se daří a nebo ne. Hymna ztrácí smysl. Bojkot je trapný. Radši vyvolejte Pavlíka, ať řekne, co se děje osobně pod plným kotlem. Já v neděli do C2 jdu a zkuste mne zastavit. HCV,“ oznámil rázně Ondřej Kubala.

Jak to bude ve skutečnosti vypadat? Jasno bude v neděli odpoledne.