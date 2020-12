Utkání se v podstatě rozhodlo za 25 minut. V úvodní třetině byli sice střelecky aktivnější byli Ostravané (15:7), ale góly vstřelili v přesilových hrách domácí Stránský s Hrňou. Navíc hned v úvodu druhé části potvrdili vedení Slezanů Ondřej Kovařčík s Růžičkou, na něhož ještě navázali Hrehorčák a opět Hrňa.

Vítkovická ofenziva se sice snažila drtivý stav zmírnit, pozorná obrana Ocelářů však nedovolila ani jednu branku.

Ohlasy trenérů:

Václav Varaďa (Třinec): „Já jsem za výsledek velmi rád. Myslím, že v první třetině to z naší strany bylo malinko nervózní, hlavně v první polovině. Tak nějak jsme se hledali, Vítkovicím jsme v podstatě darovali některé příležitosti. Oni s tím ale nenaložili správně. Když přišly přesilovky, tak jsme postupně odskakovali. Ve druhé třetině jsme hráli velmi pohledný hokej, kluci si za dnešní výkon vítězství zasloužili. Jednoznačně jsme si došli pro tři body, druhá a třetí třetina byl z naší strany velmi dobré. Vítězství v derby je pro nás velkou vzpruhou v náročném rozpisu soutěže. Filip Zadina musel jít na vyšetření zranění, které tady prodělal v letním období. Komunikace s Detroitem už proběhla, Filip tento týden odlétá do Ameriky. Musíme mu poděkovat, že nám pomohl v náročném startu sezony. Lukáš Jašek odletěl s reprezentací, z jeho mateřské organizace zatím nemáme informace. Pokud si ho Vancouver vyžádá a bude stažen, tak to budeme řešit operativně. S Pepou Kořenářem to je hodně podobné. Má určitě informace ze záložního týmu San Jose a vypadá to, že by v brzké době mohl sednout na letadlo a odletět. Komunikace ale ještě neproběhla, do doby, než bude povolán, tak zůstane u nás.“

Miloš Holaň (Vítkovice): „Krutý výsledek, ale naprosto zasloužený. Od začátku zápasu jsme nebyli důslední v osobních soubojích, nemělo to jiskru. Málo jsme stříleli, měli jsme špatný pohyb. Hráli jsme hodně ustrašeně. Soupeři jsme dali spoustu přesilovek, byť jsme věděli, že jsou v nich velice silní. Hodnocení určitě není kladné.“

Oceláři Třinec – Vítkovice Ridera 6:0 (2:0, 3:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 6. M. Stránský (Gernát, M. Růžička), 10. Hrňa (M. Růžička, Gernát), 23. O. Kovařčík (Kurovský, Kundrátek), 25. M. Růžička (Kundrátek, Vrána), 37. Hrehorčák, 45. Hrňa. Rozhodčí: Pešina, Lacina – Lhotský, Svoboda. Vyloučení: 3:7, navíc Kalus a Marosz (oba Vítkovice) 10 minut. Využití: 4:0. Bez diváků.

Třinec: Kořenář – Gernát, M. Doudera, Galvinš, Musil, Jaromeřský, Kundrátek, Adámek – M. Stránský, Vrána, M. Růžička – Dravecký, Marcinko, Hrňa – Hrehorčák, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Kofroň, Veselý, Kurovský. Trenéři: Varaďa a M. Zadina.

Vítkovice: M. Svoboda (25. Dolejš) – Trška, R. Polák, Koch, Štencel, L. Kovář, R. Černý, Kubeš – Schleiss, J. Hruška, Werbik – Dej, Marosz, Kalus – Dočekal, Baláž, Mallet – Fridrich, Mikyska, Lednický. Trenéři: Holaň, Philipp a Šimíček.