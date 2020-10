„Není to individuální sport, nehraju to sám. Start je to pěkný, ale jsme úspěšní jen na padesát procent,“ okomentoval zisk tří bodů z úvodních dvou kol Polášek.

Do soutěže jste skočil hodně rázně, viďte?

Musel jsem do toho jít s tím, že je to mistrák. Tím, jaká je ale teď doba, a že kluci měli dlouhou pauzu, tak je to jako byste vynechal letní přípravu. Prostě vás ta nemoc semele a musíte se s tím vyrovnat. Myslím, že jsme na tom s kluky byli stejně.

Od března jste nehrál, že jste musel takhle naskočit do soutěže, to jste asi nezažil, že?

Ne, nezažil. Měl jsem letní přípravu tak dlouhou, jako ještě nikdy. Fyzicky se ale cítím fantasticky, takže jsem se nemohl dočkat, až přijdou tréninky s nacvičováním taktiky, kde se půjde víc do hry, protože to mi přes léto chybělo.

Takže s kondicí problém nemáte…

V srpnu mě to trochu zbrzdilo, ale pak jsem měl možnost dva měsíce se do toho dostat a to se pak nabaluje.

Vrátil jste se do Vítkovic po jedenácti letech, jak se změnily za tu dobu?

Těžko říct, je to úplně jiné. Já odcházel v době, kdy lidé, kteří jsou teď ve vedení já měl možnost poznat ještě na střídačce, a lidé, kteří jsou teď za mnou na střídačce, třeba Darek Stránský, mě přivedli k hokeji. Sešlo se to tak, že to dává smysl a jde to tady dobrým směrem.

Když se ohlédneme za utkáním s Plzní, zdálo se, že při třetí brance Plzně jste škobrtnul a dal tak Strakovi možnost jít na bránu. Jak jste to viděl?

(vzpomíná) To vyplynulo ze hry. Oni naskakovali dva ze střídačky a já viděl situaci dva na jednoho. Šla dlouhá nahrávka, takže jsem si ji chtěl pohlídat, protože šla na teoreticky odkrytého hráče. Podle toho jsem se rozhodoval.

Máte bod, kdy jste zvrátili stavy 0:2 a 2:4, berete ho?

Asi vám řeknu klasickou odpověď: Byli bychom rádi za víc. Já si myslím, že to, co jsme do toho dnes dali, dávalo smysl, dařilo se nám a měli jsme šance, že šlo uhrát víc. Zklamaní z bodu ale určitě nejsme.

Teď vás minimálně na dva týdny čekají zápasy bez diváků. Jaké to bude?

Zažil jsem si teď ve Finsku. Je to fajn, že si to užijete, ale spíše na vás dýchá tréninkový pocit. Na ploše jsou jen dva týmy, které si jen tak jsou zahrát. Musíte tak dostat do hlav, že je to fakt mistrák a záleží na tom. Že to není přípravák někde v Polance.