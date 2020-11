Výsledek? Jednou skóroval, podruhé pomohl ke gólu Janu Hruškovi. Víc než svůj výkon ale chválil mužstvo. „Myslím, že na tým můžu být hrdý,“ řekl.

Na to, že máte za sebou dlouhou pauzu, tak hokej byl koukatelný a i výkon Vítkovic byl dobrý, co říkáte?

Já myslím, že můžu být na tým hrdý, protože kluci se k tomu postavili dobře, byli hladoví, plnili si své taktické povinnosti a bylo vidět, že mají chuť hrát. Jsem rád, že jsme urvali tři body, i když po smolném gólu na začátku to na to nevypadalo, ale nezalekli se toho, drželi se plánu a nakonec jsme to otočili.

Co byste uvedl ke svému gólu?

Čistá náhoda. Zavřel jsem oči a ono to tam vletělo. (úsměv) Rosťa Marosz to udělal výborně, natáhl na sebe hráče, já jsem díky tomu měl prostor na zakončení a povedlo se mi to dát na lapačku.

Ale nevypadalo to, že byste zavíral oči.

Nesnažil jsem se je zavřít, ale tak nějak to tam vletělo.

V české extralize jste se trefil po osmi letech…

Letí to hodně, ale od branek tady nejsem. Neřeším to. Měl jsem si plnit další povinnosti, gól je jen bonus. Já bych chtěl vyzdvihnout hru celého týmu. Dlouho jsme nehráli, jen jsme dojížděli do Polska na tréninky, ale to přineslo ovoce a myslím, že dnes to na ledě bylo vidět. Kluci chtěli hrát a jestli tak půjdou dál, tak jen dobře.

Zůstaňme ale u vstřelených branek, protože na druhé trefě Vítkovic jste měl svou přítomnosti na brankovišti také svůj podíl, že?

Tak to už je moje práce, taková ta černá práce, kterou dělám často. Takovou branku bych si dal. Odpracoval jsem to sám, natáhl jsem na sebe hráče a pak už bylo snadné to tam vstřelit. (rozesměje se)

Do utkání jste šel už v zelené helmě pro vítěze říjnového Radegast Indexu. Potěšilo vás toto ocenění?

Musím říct, že z Ameriky jsem zvyklý, že tam taková ocenění jsou a všichni to věděli i bez helmy. Upřímně, já to nepotřebuju a nepokládám to za důležité. Zároveň se přiznám, že nemám moc rád rozlišnosti ve výstroji. Trochu jsem se bál, že budu mít jinou barvu helmy na hlavě, ale ve výsledku to člověk nevnímal, když se začal soustředit na hokej.

Už ve středu hrajete znovu proti Hradci, jen na ledě soupeře. Jaký ten zápas bude?

Já to mám rád, myslím, že je to super, hlavně není na co čekat. Aspoň tam není velká pauza, Hradec se určitě stejně jako my podívá na video, bude se chtít poučit z chyb, takže můžeme čekat ještě lepší utkání než teď.

Opět se fanoušci mohou těšit na souboje vaše a vašich spoluhráčů s talentovaným obráncem Filipem Hronkem. Co o něm soudíte?

Já myslím, že má před sebou slibnou kariéru a může toho hodně udělat. Ne že bych hráče sledoval, spíše se zaobírám svou hrou, abych byl platný a ostatní jsou mi celkem jedno, ale je super, že se tady může rozehrát a o to bude mít lepší, že přijede na kemp Detroitu v NHL rozehraný.

Zároveň pokračuje těžký program, kdy po následující čtyři měsíce hrajete takřka ob den.

Bohužel musíme přijmout to, co je a myslím, že je to lepší, než nehrát vůbec. Když to bude obden, tak se aspoň nebude trénovat. Tedy… doufám. (úsměv) Přece jen z Ameriky jsem zvyklý, že v takovém případě jsou tréninky dobrovolné. Uvidíme, jak se s tím popereme. I když bez diváků je to zvláštní. Nebudu lhát, že by nebylo příjemnější kdyby tady byli lidi, aby vás posouvali ve výkonu. Všechno je na ledě slyšet, což je svým způsobem také dobře. Aspoň se slyšíme.