Na straně vítězů se radoval útočník Ondřej Palát, jenž pomohl svému týmu k výhře 3:2 v druhém prodloužení jedním gólem.

Hráči Lightning porazili Bruins počtvrté v řadě a v semifinále soutěže jsou počtvrté za posledních šest let. O vyřazení nejlepšího týmu základní části soutěže rozhodl v 95. minutě švédský obránce Victor Hedman. Bostonu nepomohly k prodloužení série ani branky Davidů Krejčího a právě Pastrňáka.

Boston Tampu v pátém duelu přestřílel, ale ani jednou v utkání nevedl. Skóre zápasu otevřel v 25. minutě šikovnou tečí Palát, který se střelecky prosadil počtvrté za sebou. Tím vyrovnal klubový rekord a postavil se po bok legend Vincenta Lecavaliera, Martina St. Louise a Stevena Stamkose.

Ještě ve druhé třetině Pastrňák využil nahrávky Krejčího a v přesilové hře vyrovnal. Ve třetí části posunul Lightning zpět do vedení Anthony Cirelli, Bruins ale znovu našli odpověď. Necelé tři minuty před koncem základní hrací doby otřel Zdeno Chára své nahození o Palátovu hůl, tečovaný kotouč si před brankou našel Krejčí, překonal bezmocného Andreje Vasilevského a poslal zápas do prodloužení.

V druhém nastavení Lightning zatlačili Boston do obranného pásma a Hedman v 95. minutě rozhodl o postupu Blesků do semifinále Stanley Cupu. „Nechápu způsob, jakým zvládli kluci sehrát druhou část prodloužení. Všichni už tahali nohy, ale úsilí, které do konce zápasu vložili, bylo neuvěřitelné,“ ocenil výkon svých svěřenců kouč Tampy Jon Cooper.

Jeho tým se dokázal vyrovnat i se ztrátou hvězdného útočníka Nikity Kučerova, který ze zdravotních důvodů odstoupil ve druhé třetině. Tampa tak většinu zápasu „točila“ jen deset útočníků.

Skvělý výkon podal i brankář Vasilevskij, který si připsal 45 zákroků. „Je to skvělý pocit. Zvlášť po loňském roce, kdy jsme to pokazili,“ řekl ruský gólman a poukázal na minulou sezonu, kdy Tampa vyhrála základní část, ale v play off hned na úvod prohrála 0:4 na zápasy s Columbusem. „S Bostonem to byla skvělá série, ve které jsme byli o něco lepší,“ uvedl Vasilevskij.

Trenér Bostonu Bruce Cassidy naopak nezastíral zklamání. „Mrzí mě to. Myslím, že jsme dnes byli lepším týmem a zasloužili jsme si vyhrát a protáhnout sérii alespoň do šestého zápasu,“ smutnil Cassidy.

„Teď jsme smutní, ale rozhodně nelituji toho, že jsem přišel do této bubliny a bojoval o Stanleyův pohár. Kdybych se měl rozhodnout znovu, udělal bych to opět,“ řekl po zápase David Krejčí a poukázal na nezvyklé play off, ovlivněné pandemií koronaviru.

Hráči Lightning se v konferenčním finále utkají s vítězem série mezi New York Islanders a Philadelphií.