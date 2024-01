/AKTUALIZOVÁNO, FOTOGALERIE/ Měli výhodu domácí haly, ale proti soupeři z Mladé Boleslavi vítkovičtí hokejisté střelecky neuspěli a v Ostravar Aréně nakonec brali jen bod. V nedělním zápase 41. extraligy podlehli Bruslařům v prodloužení 0:1. Jediným střelcem celého duelu byl Sebastin Malát.

Zápas 41. kola hokejové extraligy HC Vítkovice Ridera - BK Mladá Boleslav 0:1 po prodloužení (28. 1. 2024). | Foto: Petr Kotala

Byl to souboj vítkovického Lukáše Klimeše s mladoboleslavským Janem Růžičkou, ze kterého vyšel vítězně brankář hostů. Ze čtyřiadvaceti střel neinkasoval ani jednou. Klimeš jich zlikvidoval jednadvacet, ale dvaadvacátá byla pro něj osudná. Sebastian Malát jí ve 2. minutě prodloužení ukončil dlouhé čekání na gól.

„Víme, kde se nacházíme a podle toho jsme se taky k utkání snažili přistoupit. V první třetině si myslím, že to bylo opatrnější, ale nějaké šance jsme si tam vytvořili a nevyužili," litoval promarněných příležistostí Jiří Veber, trenér HC Vítkovice Ridera. „Ve druhé třetině měl soupeř nějaké nebezpečné situace, výborně chytal gólman, který tam měl nebezpečné střely," vrátil se k dalšímu průběhu zápasu.

„Ve třetí třetině jsme měli znovu nějaké šance, ale neproměnili jsme je. Dospělo to do prodloužení a bohužel jsme v něm nebyli úspěšní. Když si to vezmu, v prodloužení jsme se nedostali na kotouč, to vidím jako zásadní," označil Jiří Veber důvod ztráty bodů.

I další zápas hrají Vítkovice v domácí Ostravar Aréně, kde v úterý 30. ledna nastoupí proti Motoru České Budějovice.

Hokejová extraliga – 41. kolo:

Vítkovice Ridera – BK Mladá Boleslav 0:1 po prodloužení (0:0, 0:0, 0:0 – 0:1)

Branka a nahrávky: 62. Malát (O. Roman, Pyrochta). Rozhodčí: Jeřábek, Hradil – Lhotský, Ondráček. Vyloučení: 0:1. Bez využití. Střely na branku: 24:22. Diváci: 5278.

Vítkovice Ridera: Klimeš – Grman, Percy, L. Kovář, Mikuš, R. Jeřábek, Auvitu, Prčík – Lakatoš, Chlán, Fridrich – Barinka, Krieger, Ro. Bukarts – Ri. Bukarts, Claireaux, Kalus – Vondráček, Šoustal, Peterek. Trenéři: Trnka, Veber a Šimíček.

Mladá Boleslav: Růžička – Pyrochta, Bernad, Čech, F. Pavlík, Gewiese, Lintuniemi, Jánošík – Skalický, O. Roman, Lantoši – Dvořáček, Järvinen, Rohdin – Krivošík, Malát, Závora – Šmerha, Pitule, Stránský. Trenéři: Král, Pletka a Havíř.