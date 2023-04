/FOTOGALERIE, VIDEO/ Zisk prvního bodu se nevydařil. Hokejisté Vítkovic nevykročili v úterý do semifinále extraligového play off úspěšně. Bitvu nervů, která za osmdesát minut nenabídla jedinou branku, rozhodly v zaplněné Ostravar Aréně pro Hradec Králové až samostatné nájezdy. Hostující střelci byli proti Aleši Stezkovi stoprocentní, vítěznou branku si připsal obránce Graeme McCormack. Ostravané tak prohráli 0:1 a stejným poměr panuje před středečním druhým střetnutím (17.30 hodin) i v celé sérii.

Kulisa prvního semifinále Vítkovice - Hradec Králové (4. dubna 2023). | Video: David Hekele

„Teď to skončilo, nemám moc, co říct. Bohužel jsme prohráli, zítra je nový den, a budeme chtít vyhrát, abychom to srovnali,“ řekl zklamaný Aleš Stezka, jehož postupně překonali Jergl, Werek, McCormack a Okuliar. Na straně Vítkovic selhali Bukarts a Kotala.

Že Stezka ani Matěj Machovský nepustili díky devětačtyřiceti, respektive šestatřiceti zákrokům, za osmdesát minut gól, bylo k vidění teprve potřetí v historii vyřazovacích bojů v nejvyšší soutěži. Více než devět tisíc fanoušků se stalo svědky opatrného boje, jemuž kralovali právě brankáři a pozorné defenzivy. Vyčnívaly jen tři tyčky z holí vítkovického Lakatoše a hradeckých Marcela s Werekem.

Dlouho chyběly i šarvátky, nebo strkanice. První nabídlo až prodloužení, když Lev dorážel do Stezky, což se nelíbilo Raskobovi a poslal ho k zemi. Vzápětí se chtěli domácí mstít Smoleňákovi za atak Lakatoše, ale sudí melu rozehnali.

„Byl to vyrovnaný zápas, my se drželi připraveného plánu, tým pracoval zodpovědně a dobře v defenzivě. Samozřejmě máme rezervy v ofenzivě, v předbrankovém prostoru, nebyli jsme schopni dát gól. Nájezdy jsou pak loterie, která hrála pro nás,“ hodnotil kouč Hradce Tomáš Martinec.

Domácí trenér Miloš Holaň přiznal, že dvě třetiny byl sok lepší. „Pak jsme měli ale navrch my, měli jsme přesilové hry, kde jsme měli udeřit, dát gól, a třeba rozhodnout. Nemůžeme hrát na nula nula, musíme se o to více rvát,“ nabídl recept do odvety.

„Hradec byl aktivní bruslili. Myslím, že to bylo krásné vyrovnané utkání, jen škoda, že jsme ho nepřeklopili na svou stranu,“ litoval Stezka, který čeká podobnou bitvu i ve středu. „Play off jiné ani nebude. Každý zápas bude na krev, rozhodovat budou detaily. Očekáváme, že to bude boj,“ zakončil Aleš Stezka.

Vítkovice Ridera – Mountfield HK 0:1 SN (0:0, 0:0, 0:0)

Rozhodující nájezd McCormack. Rozhodčí: Pražák, Květoň – Ondráček, Zíka. Vyloučení: 2:3. Bez využití. Diváci: 9325. Stav série: 0:1.

Vítkovice: Stezka – Mikuš, Grman, Koch, Raskob, Gewiese, J. Stehlík – Bukarts, Krieger, Mueller – L. Krenželok, Dej, Lakatoš – Jarůšek, Kotala, Kalus – Fridrich, Chlán, Lednický – Lindberg. Trenéři: Holaň a Philipp.

Mountfield: Machovský – Jank, McCormack, Kalina, Blain, Rosandić, F. Pavlík, Marcel – Eberle, Lev, Werek – Perret, Lalancette, Jergl – R. Pavlík, Zachar, Okuliar – Pilař, Štohanzl, Smoleňák. Trenéři: Martinec, Svoboda a Hamara.