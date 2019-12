„Není to dobré, ale pořád se mohou Vítkovice odrazit,“ říká sedmašedesátiletý hokejový odborník.

Sám momentálně nikde nepůsobí, i když před několika dny měl nabídku z Pardubic, a to dokonce i do pozice sportovního ředitele.

„Stane se to, že každý klub spadne do mizerie, přestane se mu dařit, a třeba i sestoupí,“ poznamenává Hadamczik, který dovedl v minulosti národní mužstvo ke stříbru a dvěma bronzům. Je poslední, kdo s reprezentací vybojoval cenný kov.

„Hokej bedlivě sleduji, konkrétně Vítkovicím fandím. V tomto klubu jsem prožil krásná léta. Dobře vím, že vítkovický fanoušek je náročný. Chce vidět dobré výkony, stabilitu,“ dodává jedním dechem.

Svůj pohled na vítkovickou situaci má. Ostravský tým je v krizi, posledních pět zápasů prohrál, naposledy ho vyškolil Litvínov. Před sestupovou pozicí má náskok šesti bodů, ale o jedno utkání více než poslední Pardubice.

„Vítkovický tým bych poskládal jinak. Hráče je třeba vybírat dopředu, a ne čekat, co vám zbude. Vím, že můžete být limitován finanční stránkou. Tým na novou sezonu už musíte skládat nyní, mít vytipované hokejisty, kteří zapadnou i charakterově,“ zvedá prst Hadamczik. „Ve Vítkovicích mi chybí například hráči jako Klimek nebo Svačina. To platí i o Irglovi, byť jemu je čtyřicet. Z vítkovického hokeje prakticky nyní těží Olomouc,“ pokračuje Hadamczik.

„Současný tým Vítkovic mi přijde pohodlný. Z těchto hráčů by se dalo vytáhnout více. Lítat jen první třetinu nestačí,“ přidává další postřeh Hadamczik.

Z Vítkovic zmizel před sezonou i kapitán Rostislav Olesz. „Je to výborný hokejista, měl jsem ho ve Vítkovicích i v nároďáku. To ale, jakým způsobem podal svůj konec ve Vítkovicích, se mi nelíbilo. Tiskovka, prohlášení, tohle by si v Kanadě nedovolil,“ kroutí hlavou Hadamczik.

Vítkovice těžily v minulosti ze zařazování mladých hráčů do sestavy. „Jenomže teď to tak nejde. Hráči nejsou. Nebýt šesti kluků z Opavy, tak ani pomalu juniorskou extraligu hrát nemohou. Je to ale problém celého českého hokeje. Chybí mladí hráči. Hokejisty si snažíme obehrávat přes druhou ligu, a mnozí z nich mají tak na první národní,“ pokračuje Hadamczik.

A jak vidí budoucnost vítkovického hokeje? „Každému se jednou může stát, že zabředne do problémů. Je třeba, aby dali hlavy dohromady a odrazili se. Někdy to trvá déle, což vidíte na Kladnu. Nyní se vrátilo do extraligy a není to špatné. A to mají menší rozpočet než Vítkovice,“ přichází s přirovnáním Hadamczik.

Sám momentálně trenérské angažmá nemá. Zatím. „Dva dny zpátky jsem měl nabídku z Pardubic. K tomuto klubu mám obrovský respekt. Ale od dob Kusého nenašel velitele. V Pardubicích vyrostla řada velkých hokejistů, a to jak výkonnostně, tak charakterově. Namátkou řeknu, ať to byl Martinec, Král, Zadina, Rolinek nebo Čáslava,“ dodává Alois Hadamczik.