„Hrozné, plácat se dole v tom bahně. Je to strašně náročné na psychiku. Jsem rád, že jsem změnil působiště a může mě to zase nakopnout,“ věří Pechanec tentokrát.

Ani Zubři nezažívají povedenou sezonu, stále ale mají jasný cíl, kterým je play-off. A zdá se, že i s Pechancem by se mohli zvednout. V pondělí vyhráli na ledě lídra z Litoměřic, ve středu přetlačili Slavii v samostatných nájezdech.

Další body! Zubři v nájezdech přehráli Slavii, rozhodl Jan Svoboda

Výhra po dvou měsících

„Pro mě něco úžasného, vyhrál jsem asi po dvou měsících. Bylo to fyzicky strašně náročné utkání, takový play-off zápas,“ liboval si Pechanec po své premiéře v přerovském dresu.

Proti Pražanům možná trošku překvapivě naskočil až ve třetí útočné formaci. Prvním centrem zůstal Matouš Kratochvil, druhého hrál Jan Süss.

„Vyhrálo se v Litoměřicích, tak trenér asi nechtěl měnit vítěznou sestavu. Přišel za mnou a řekl, kde budu hrát. Musím to vzít, jít zápas od zápasu a takové místo si vydobýt,“ má jasno 30letý havířovský odchovanec.

Jeho hostování u řeky Bečvy oznámil přerovský klub dvě hodiny před koncem přestupového období. „Bylo to fakt za minutu dvanáct. Byli jsme už domluvení s přerovským manažerem. V Havířově se něco zadrhlo, nemohli jsme najít osobu, která měla přestup zařídit. Děkuji místnímu manažerovi, že je tak šikovný a celé to dořešil,“ chválil Pechanec Pavla Hanáka.

Teď už se musí soustředit na nabitý víkend. V sobotu Zubři zamíří na led Třebíče a v pondělí si zopakují v Praze souboj se Slavií.

„Bude to zase náročné. Musíme zregenerovat a urvat co nejvíce bodů, abychom proklouzli do play-off,“ přeje si Antonín Pechanec.