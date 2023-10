/FOTOGALERIE/ Ještě se museli obejít bez navrátilce Patrika Zdráhala, cestu za prvním domácím extraligovým vítězstvím hokejistů Vítkovic za tři body v sezoně, a tím i za posunem ze dna tabulky, tak musely prorážet stávající opory. Kromě gólmana Lukáše Klimeše, který předvedl 34 zákroků, šlo také o útočníka Dominika Lakatoše, který pomohl srazit svého bývalého zaměstnavatele z Liberce v poměru 5:2.

Vítkovice v pátém zápase Ligy mistrů proti Bielu. | Video: David Hekele

Dvě asistence, ale také bitka s Lukášem Dernerem, to byly hlavní momenty, v nichž Lakatoš, který na severu Čech získal extraligové zlato i dvě stříbra, především figuroval. „Prostě to tak vyplynulo ze situace. Já myslím, že v situaci, ve které jsme, je potřeba tam ty emoce dát. Vyšlo to na mě,“ vysvětloval bitku.

„Každý z kabiny by to udělal stejně. Musíte ukázat, že máte koule na to, abyste to nějakým způsobem nakopli. Byl jsem tam já, ale věřím, že by to udělal kdokoliv z týmu,“ dodal Dominik Lakatoš.

V závěru navíc tým musel skousnout diskutabilní vyloučení. „My jsme měli pořád dva góly k dobru, my jsme věděli, že kdybychom se teď úplně zbláznili, nebo jim tam spadl nějaký slepený gól, že se můžeme nervovat až do konce. Věděli jsme, o co hrajeme,“ přikývl klíčový útočník s tím, že po středeční výhře v Lize mistrů nad Bielem si hráči vše jasně nastavili v hlavách.

„Já jsem to cítil už od rána, když jsme přišli do kabiny. Věděli jsme, o co hrajeme a povedlo se nám to,“ oddechl si Lakatoš.

Klíčové chvíle? Především přesilové hry, které Vítkovice využily dvě, ubráněná oslabení a dva slepené góly v závěru první třetiny, které znamenaly obrat ve skóre. „Přesilovky hrají vždycky velkou roli a v našem případě to byla otázka času, kdy si to sedne. Je to první zápas, kdy nám to tam konečně napadalo,“ byl rád kapitán.

„Ty předchozí zápasy, které jsme měli, tak tam bylo spoustu šancí a nedali jsme gól. Dneska jsme šťastní za ty vybojované tři body. Bylo tam všechno a dneska jsem hrdý na kluky za to, co jsme tam předváděli,“ pokračoval Dominik Lakatoš.

„Ty slepené góly nás dostaly trochu na koně. Za mně super zápas, který měl všechno. Liberec je vynikající mužstvo a dneska jsme je dokázali porazit a přehrát,“ uvedl. „A oslabení? Udělalo se pár změn a vychází nám to. Řekli jsme si, že nás to musí bolet, že nás to musí trefovat a že musíme být větší psi. Plníme to, hráli jsme teď dobře oba zápasy i s Ligou mistrů. Máme se od čeho odpíchnout a doufám, že navážeme zase v neděli. Těch zápasů je hodně, letí to a máme teď na čem stavět,“ poznamenal Lakatoš.

Stranou nezůstalo ani zmíněných 34 zásahů gólmana Lukáše Klimeše. Mezi nimi bylo i chycené trestné střílení Kellyho Klímy za stavu 2:1. „Je perfektní, drží nás a chytá skvěle. Je to vidět i na tréninku a přenáší to i do zápasu. V Plzni to držel celý zápas a my nebyli schopni dát gól. Je perfektní a jsme rádi, že nás takhle drží,“ chválil muže s maskou.

Co tedy v pátek rozhodlo? „Touha po tom to prostě zlomit. Od začátku těch příprav na Liberec jsme věřili, možná nám pomohl i zápas s Bielem, a zase jsme to jen potvrdili. Byl to pro nás těžký zápas. Vyhráli jsme za tři body, myslím si, že jsme nebyli horší, než soupeř, pomohli jsme si přesilovkami, a tak to má být,“ uzavřel Dominik Lakatoš.