/FOTOGALERIE/ Velké očekávání vystřídalo velké zklamání. Na ledě i na tribunách. Hokejisté Vítkovic nezačali sezonu nikterak šťastně, Karlovým Varům podlehli v úvodním kole nové extraligové sezony doma 2:6. Na vině byla zejména první třetina, ve které Ostravané inkasovali čtyřikrát. „Nastoupilo mužstvo profesorů,“ kroutil hlavou trenér Miloš Holaň.

Nadějné výkony na turné ve Švýcarsku i v Lize mistrů fanoušky naladily. Ačkoli venku panuje stále letní počasí, našlo si do haly v Zábřehu cestu přes pět tisíc lidí. V první třetině se ale nestačili divit. Co hosté vypálili na brankáře Matěje Machovského, to v podstatě skončilo za jeho zády. Nebylo divu, že od 21. minuty ho nahradil Lukáš Klimeš.

„Špatně jsme do zápasu vstoupili, Karlovy Vary daly gól téměř ze všeho. Bohužel, zápas blbec, ale byl v sezoně první, takže musíme nastavit hlavy na neděli. Nic se neděje,“ snažil se zůstat v klidu útočník Marek Kalus, který na začátku druhé třetiny po chybě brankáře Dominika Frodla snížil.

Když ještě do poloviny základní hrací doby přidal trefu Stuart Percy a následovaly další šance, Ostravar Aréna ožila a hnala Vítkovice za vyrovnáním. „Samozřejmě jsme si o přestávce něco řekli, prohrát třetinu 0:4 není žádná pohoda, ale stalo se,“ smířil se s realitou Kalus.

Trenér Vítkovic Miloš Holaň neskrýval zklamání. „Kdybych věděl důvody, tak takhle nezačneme,“ pokrčil rameny. „Musím poděkovat fanouškům, že zůstali až do konce, protože dneska nastoupilo mužstvo profesorů. Tak se to s námi vezlo od prvního gólu, kdy jsme nepokryli volného hráče před bránou. Pak dva zbytečné fauly, z nich góly. Čtyři nula, horší třetinu jsme ještě neodehráli. Nepamatuji si ani tak špatný výkon,“ hodnotil Holaň.

Ani za zdánlivě beznadějného stavu nechtěl nic balit. „Pomohli jsme si přesilovkou, měli jsme i další možnosti, utkání mohl zamotat gól na 3:4, ale nepodařilo se. Místo toho jsme hned z prvního střídání ve třetí třetině inkasovali a hlavy šly dolů,“ povzdechl si jen Miloš Holaň.

Podobně mluvil i Kalus. „Možná nám chyběl ještě jeden gól, zejména v přesilovce tam byly šance, ale jejich brankář chytal výborně. Asi si ty tři body zasloužili, nehráli jsme, co jsme chtěli,“ soudil. „Nejsme žádné panenky. Jak říkám, je to první kolo, každému se toto stalo, v Lize mistrů jsme podali dobré výkony, takže se teď musíme odrazit od toho, co nás zdobí,“ dodal Kalus.

Holaň vidí cestu vpřed skrze změnu v hlavách. „Pokud nebudeme hrát jako Vary dnes, v šatně bude sedět dvacet borců, které nic nebolí, tak to je špatné. Musíme sázet na to, že hrajeme tvrdě, obětavě, nekompromisně. Jména nehrají,“ upozornil kouč.

„Asi jsme si mysleli, že to půjde lehce. Nic nepůjde lehce. Soupeři nás budou chtít sežrat, my se s tím musíme vyrovnat, začít od malých věcí a pomáhat jeden druhému. Já věřím, že mužstvo sílu má a v příštím zápase to odčiní,“ vyhlížel Miloš Holaň možnost nápravy v neděli na ledě Mladé Boleslavi.