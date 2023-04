Takové utkání ještě hokejová extraliga ve své historii nezažila. Čtvrteční utkání semifinále play off mezi Hradcem Králové a Vítkovicemi se stalo rekordně nejdelším. Ostravané rozhodli o vyrovnání stavu série na 3:3 až ve čtvrtém prodloužení a o finalistovi tak rozhodne až poslední zápas.

Radost hokejistů Vítkovic. | Foto: Deník/Petr Kotala

Semifinálová série Hradce Králové s Vítkovicemi přepisuje rekordy. V úterý rozhodl v Ostravě o výhře Vítkovic v čase 98:59 obránce Patrik Koch a jednalo se o třetí nejdelší duel. Ve čtvrtek bylo překonáno absolutní maximum. Za 138 minut a 51 sekund čtvrtečního maratonu, který trval šest hodin a dvacet minut, se rozhodlo o tom, že Vítkovice vyrovnaly stav série na 3:3.

Reakce fanoušků na maratonský zápas mluví za vše.

„Brankář Vítkovic se dobýval hůř, než Berlín při druhé světové,“ napsal jeden z fanoušků s nadsázkou na sociální sítě. Brankář Vítkovic Aleš Stezka totiž k vítězství přispěl neuvěřitelnými 80 zásahy.

„Koupit lístek na tento zápas se fakt vyplatilo,“ přidal se další z příznivců. „Na co fitko, když máš extraligu,“ napsala jedna z fanynek, která přiložila snímek z mobilní aplikace s tím, že během zápasu spálila téměř tři tisíce kalorií.

„Mám tradici, že si během každé třetiny dám jedno pivo. Ke konci zápasu jsem už na ten hokej skoro neviděl,“ přidal se s úsměvnou reakcí další z fanoušků. „Spali i v kabinách jako poslanci při obstrukcích?“

„Stihnou fanoušci poslední metro?“ ptal se na sociálních sítích během zápasu populární herec Jakub Wehrenberg.

Na regeneraci není dostatek času

O dost méně pobavené reakce jdou z úst hráčů a členů realizačních týmů, na něž logicky doléhá velká únava. „Na jedné straně to byla zajímavá zkušenost, zároveň už bylo vidět na obou týmech, že nikdo nechtěl udělat chybu a síly ubývaly. Jo, jsem šťastný, že jsme to urvali a ukázali naše srdíčko. Byli jsme trpěliví a hráli jako jeden muž. Jídlo a pití? No ty kráso, to mi povídejte. Já jsem toho vypil i snědl. Ale to všichni, to je jasné. Potom už padla i spousta coly a energeťáků, protože to bylo prostě potřeba. Teď to jen zapít vodou, protože jsme toho hodně vypotili, a připravit se na sobotu,“ řekl hrdina Vítkovic Aleš Stezka.

Ještě komplikovanější situaci měli hokejisté Hradce Králové, kteří odcestovali k sobotnímu utkání o vše v pátek lehce po poledni. „V pátek ve 14 hodin následuje odjezd do Vítkovic. Ten byl pro případ sedmého duelu naplánován dopředu. Na každé utkání v letošním play off vyjíždíme den dopředu, a ani tenhle dlouhý zápas na tom nic nezměnil, “ řekl Deníku mluvčí Hradce Jan Vavřina.

A regenerace? Na tu není téměř čas. „Hráči měli v pátek jenom regeneraci, mohli jít dobrovolně na regenerační trénink na ledě, ale nikdo tuto možnost nevyužil, a není divu. Ze zimního stadionu odešli ani ne deset hodin předtím, než se na něj znovu vrátili,“ pokračoval Vavřina.

„Moc se toho vymyslet nedá, protože není dostatek času. V rekordně dlouhém zápase šlo podle kondičního trenéra hlavně o to, aby hráči dostatečně doplňovali tekutiny a museli také hodně jíst, což bylo vidět i na střídačce, kde byly k dispozici například banány. Masáž nikdo z hráčů nechtěl, pouze proklepat nohy, šlo hlavně o to jídlo a pití,“ doplnil Vavřina.

Jedno je už jisté. Semifinálová série Hradce s Vítkovicemi se do dějin extraligy zapíše jako ta vůbec nejnáročnější.