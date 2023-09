/FOTOGALERIE/ Vítkovický hokej se zahalil do černého. V pondělí 18. září opustil svět Zdeněk Návrat, poslední žijící ligový mistr ligy z roku 1952, který nejvyšší soutěž vyhrál celkem šestkrát. Bývalému útočníkovi bylo 92 let.

Fanoušci při utkání Vítkovic s Karlovými Vary (15. září 2023). | Video: David Hekele

Narodil se 25. května 1931 v Děhylově, byl odchovancem SK Ostravská Slavia, kde působil do roku 1950. Poté prošel Vítkovicemi, kde získal titul, sedm let hrál v Rudé Hvězdě Brno. Zde slavil ještě pětkrát, aby se pak do Ostravy vrátil a od roku 1966 trénoval místní mládež. V sedmdesátých letech dotáhl dorost Vítkovic k ligovému zlatu.

V nejvyšší soutěži Zdeněk Návrat odehrál 275 utkání s bilancí 146 kanadských bodů (114+32). Byl také československým reprezentantem, za národní tým odehrál 12 zápasů, zúčastnil se zimní olympiády 1956.

Teď mistrovský tým Vítkovic z roku 1952 „tam nahoře“ kompletní.