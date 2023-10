V extralize prožívají nefalšovanou krizi, která vyvrcholila nedělní porážkou v Plzni (0:1), pádem na dno tabulky a o den později ve změny v realizačním týmu. Teď se ale hokejisté Vítkovic musí od domácích problémů odklonit a soustředit se na mezinárodní úroveň. Ve středu (17.30 hodin) budou hostit v pátém zápase základní skupiny Ligy mistrů v Ostravar Aréně švýcarský Biel. A mají o co bojovat.

Děkovačka hokejistů Vítkovic s fanoušky. | Video: Petr Kotala

Devět zápasů, jedno vítězství za tři body, jedno za dva. Sedm porážek. To je extraligová bilance vstupu do nového ročníku v podání Vítkovic. Čtrnácté místo. Po jarním úspěšném tažení jde o očistec.

„Nechci říkat, že gró je pro nás extraliga, což v naší situaci je. Je to ale možná zápas, do kterého bychom měli nastoupit s čistou hlavou. Je to prostě jiná soutěž,“ řekl pro klubový web trenér Miloš Holaň, který bude mít ve středu po svém boku nové parťáky.

Radka Philippa nahradí duo Roman Šimíček – Pavel Trnka, které se tak po čase na střídačku vrací. „Já myslím, že kluci vědí moc dobře, o co hrajou. Na tom tréninku to vidět bylo. Přístup, nikdo nevypustí ani metr ledu. To je dobře. Teď jde o to nastartovat hlavy,“ prozradil Roman Šimíček, jinak také sportovní ředitel klubu, který s Holaněm spolupracoval už dříve.

Pavel Trnka byl dříve asistentem Jakuba Petra. „Hráči si musí věřit. Je zbytečné o tom pořád mluvit. Je to tom nechat hráče tak, tvrdě trénovat, tvrdě přistupovat ke každé činnosti, tvrdě odfárat zápas a jedině tak se posuneme nahoru. Musíme začít od malých věcí, nechtít dělat nějaké šílenosti. Já myslím, že to bude dobré, protože pořád věříme – všichni – že ten mančaft má svou sílu obrovskou,“ dodal Šimíček.

V Lize mistrů patří Vítkovicím před úterním programem – podobně jako v extralize – čtrnáctá pozice. K tomu, aby postoupily do osmifinále, potřebují v závěrečných dvou kolech bodovat a udržet se v elitní šestnáctce. Skupinu Ostravané uzavřou 17. října v německém Ingolstadtu. A co se čeká od Švýcarů? „Je to další kvalitní soupeř a pomalými krůčky se musíme dostávat nahoru, je to jen o našich hlavách. Ve všech zápasech máme spoustu šancí, ale nedáváme góly,“ zmínil Miloš Holaň.

„To, že musíme dřít, je základ, za to nemusím nikoho chválit, ani mu to připomínat a hráči si jsou toho vědomi,“ doplnil.