/FOTOGALERIE/ Hokejisté Vítkovic jdou po výborné loňské sezoně do akce a očekávaní fanoušků jsou obrovská. Svěřenci trenéra Miloše Holaně budou mít napilno, kromě tradiční konfrontace s českou elitou budou nově čelit také té evropské. „Věříme, že uděláme radost hlavně fanouškům, kteří se budou bavit,“ řekl Roman Šimíček, sportovní manažer vítkovické Ridery.

Hokejisté Vítkovic si v letošní sezoně zahrají také Ligu mistrů. | Foto: Deník/Petr Kotala

Vítkovičtí v tomto ročníku zasáhnou také do Ligy mistrů. Nakopnou ji v pátek 1. a v neděli 3. září dvojzápasem v Ostravar aréně s německým Mnichovem (18.30) a švýcarským celkem Rapperswill (17.30). Dalšími soupeři jsou finská mužstva Lahti Pelicans, Ilves Tampere, švýcarský Biel a německý Ingolstadt. „Máme velkou radost a jsme hrdí, že jsme součástí hokejové Ligy mistrů. Je to pro klub i fanoušky velká čest,“ prohlásil Roman Šimíček.

„Jsme opravdu rádi, že jsme si místo v Champions Hockey League vybojovali výsledky, že hráči dokázali, že na to za nás mají. Máme z toho upřímnou radost. Podíváme do evropské špičky a bude to fajn i pro diváky, když přijede nějaký atraktivní soupeř. A bude to zajímavé i pro hráče, kteří mohou zažít trochu jiný hokej. Lidé se mají na co těšit. Každý z týmů je silný, má svůj styl hokeje. Věřím, že i naši fanoušci se na to těší,“ dodal Roman Šimíček.

Letos se Liga mistrů hraje netradičním způsobem. Místo ve skupinách se bude bojovat v základní části (končí 18. října), ale ne všechny týmy na sebe narazí. Los určil každému celku šest soupeřů (tři pro utkání doma a tři pro ta venku). Hraje se jednokolově, tabulka se ale počítá celkově. Do play-off postoupí 16 týmů z 24. A co extraliga? Do nejvyšší tuzemské soutěže vstoupí Vítkovice v pátek 15. září na vlastním ledě proti Karlovým Varům (17.30).