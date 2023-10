Osm zápasů, sedm bodů, bez plnohodnotné výhry. Takový je vstup hokejistů Vítkovic do nové sezony extraligy. Naposledy tým Miloše Holaně prohrál v úterý na Spartě 2:3. Neuspokojivý nedonutil jednat jen fanoušky, ale i vedení. Klub ve středu oznámil příchod čtyřiatřicetiletého francouzského obránce Yohanna Auvitua, který má množství mezinárodních zkušeností.

Děkovačka hokejistů Vítkovic s fanoušky. | Video: Petr Kotala

Chcete důkaz? Jde o dlouholetého reprezentanta své země, který byl na deseti mistrovstvích světa. Hrál v NHL i KHL, titul slavil ve Finsku a naposledy letos na jaře ve Švýcarsku.

„Přivádíme do týmu zkušeného a kvalitního obránce, protože nám to zatím v defenzivě moc nejde. Jsme přesvědčení, že hráč formátu Yohanna nám pomůže zlepšit obrannou hru, díky čemuž se zvedne hra týmu celkově. Máme velkou radost, že se nám podařilo získat takového hokejistu, jakým Yohann Auvitu je,“ řekl pro klubový web sportovní ředitel Vítkovic Roman Šimíček.

Yohann Auvitu přichází do Vítkovic na působení minimálně do konce této sezony a s možností uplatnění opce pro ročník následující. Do Ostravy dorazil ve středu, ve čtvrtek se připojí k týmu k prvnímu společnému tréninku.

Čtyřiatřicetiletý Yohann Auvitu se narodil ve městečku Ivry sur Seine na předměstí Paříže. Jako talentovaný teenager však brzy přerostl možnosti francouzského hokeje. Dlouho byl ve Finsku, kde sbíral úspěchy, ačkoli nikdy nebyl draftován, řekl si o šanci v NHL, kde v dresu New Jersey a Edmontonu odehrál 58 zápasů (5+8).

Poté hrál v KHL za Soči, a Nižněkamsku, působil i ve Švédsku. Ročník 2022/2023 dohrál ve Švýcarsku v Servette Ženeva. V 19 zápasech pomohl bilancí 1+6 jako obránce k zisku mistrovského titulu.