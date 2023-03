Drama pod Ještědem rozhodly až nájezdy. Vítkovice padly, ale zůstaly druhé!

/AKTUALIZOVÁNO, FOTOGALERIE/ Byly to pořádné nervy! Hokejisté Vítkovic v závěrečném 52. kole základní části extraligy pod Ještědem vedli až do 42. minuty, kdy si Bílí Tygři vynutili prodloužení a pak došlo i na samostatné nájezdy. V nich tým trenéra Miloše Holaně sice nakonec zápas prohrál 1:2, když ten rozhodující proměnil liberecký Vlach, přesto do čtvrtfinále play-off půjde z 2. místa v tabulce. Pomohla mu k tomu porážka pražské Sparty v Brně 3:5.

Zápas 52. kola hokejové extraligy Bílí Tygři Liberec - Vítkovice Ridera 1:2 po sn. Fotogalerie je z pátečního zápasu Vítkovic s Kometou Brno 5:2 v Ostravar Aréně. | Foto: HC Vítkovice Ridera