Oba týmy v předešlém kole slavily. Vítkovice přehrály Hradec Králové 5:2, Třinec přivezl tři body z Karlových Varů po výhře 6:2. Premiérové trefy v dresu Ocelářů se dočkal slovenský útočník Samuel Buček, který čelil po příchodu do klubu ostré kritice proto, že odešel do ruské KHL, a to již po začátku války na Ukrajině.

Třiadvacetiletý rodák z Nitry zahájil sezonu v Nižněkamsku, kde po šesti zápasech bez bodu skončil a zamířil právě do Třince. Někteří fanoušci na něj mají pifku, v halách mohl vidět několik proti němu mířených transparentů. V neděli si vyslechl od karlovarských fanoušků pískot. „Ta kritika je oprávněná,“ řekl Buček.

„Tím bych to asi uzavřel. Snažím se na sobě pracovat, vyvíjet se jako hráč i jako člověk,“ vykládal Buček po utkání na ledě Energie, kde Oceláři vyhráli třetí třetinu 4:0. „Jsem rád, že jsem vstřelil první gól a nastartoval mužstvo. Tři body jsme potřebovali. Třetí třetinu jsme zvládli tak, jak jsme chtěli,“ dodal Samuel Buček.

ŠLAPAJÍCÍ VÍTKOVICE S RESPEKTEM I ODVAHOU

Vítkovice šlapou, jsou druhé a budou se chtít prosadit také v Třinci, který v posledních osmi zápasech nebodoval pouze jednou. „Víme, že teď mají šňůru, my ale taky hrajeme dobře, takže se potkají mužstva, která jsou ve formě. Chceme od hráčů boj o každý centimetr ledu,“ prohlásil trenér Vítkovic Miloš Holaň.

„Alfa a omega bude disciplína. Bude to boj, i kluci to tak berou. Tak jako je rivalem Sparta, tak je i Třinec. S tím do toho zápasu musíme jít. Víme, že mají zkušené mužstvo, jsou pospolu, mají nějakou sérii. My tam jedeme nechat za Vítkovice všechno, udělat co nejlepší výsledek,“ nechal se slyšet kouč Vítkovic.

„Víme, že se jim vrátili do sestavy zranění hráči a mají silné přesilové hry. Do zápasu půjdeme s pokorou, respektem k silnému soupeři, ale zároveň s odvahou a důvěrou ve vlastní schopnosti. Čeká nás velké derby. Rivalita, soutěživost, návštěvnost i vzpomínky na play-off. Všechno se to spojí v jedno,“ uzavřel Miloš Holaň, trenér ostravského celku.