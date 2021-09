„První třetinu jsme chtěli zvládnout s nulou, ale po individuální chybě na útočné modré čáře jsme ji prohráli 0:1. Hráče jsme přitom upozorňovali, že Karlovy Vary mají rychlé protiútoky. Druhou třetinu jsme byli jasně lepší, ale do kabin jsme šli jen za stavu 1:2. Hned v prvním nebo druhém střídání ve třetí třetině jsme zbytečně udělali hrubou individuální chybu a znovu jsme z rychlého protiútoku inkasovali,“ litoval kouč Vítkovic Miloš Holaň.

Hokejisté Vítkovic prohráli v nedělním utkání 2. kola extraligy na ledě Karlových Varů 1:4 a nenavázali tak na páteční úspěch proti Kladnu v jejich chomutovském exilu. V závěru druhé třetiny snížil na 1:2 Kalus, domácí však v nástupu do třetí třetiny zásluhou Beránka odskočili a v poslední minutě Rachůnkem do prázdné branky definitivně rozhodli.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.