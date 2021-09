„Byl to celkově velmi dobrý týmový výkon. Měli jsme dostatek času, abychom se na zápas připravili, neboť v týdnu hrajeme pouze jeden zápas a měli jsme obrovskou chuť do hry. Při hře pět na pět jsme byli jasně lepším týmem, diktovali jsme hru a přišly i další šance," hlásil Holaň.

/FOTOGALERIE/ Hokejisté Vítkovic zvládli také díky čtyřem bodům útočníka Robertse Bukartse (2+2) páteční utkání 4. kola extraligy na ledě Zlína, kde zvítězili 6:3 a připsali si druhou výhru v sezoně. Ta je o to cennější, že prvních šest zápasů musejí hrát Ostravané na ledě soupeřů.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.