Tak tohle se nepovedlo. Hokejistům Vítkovic nevyšel páteční zápas 7. kola extraligy na ledě Mladé Boleslavi, kde prohráli 1:4 po výkonu, který na body stačit nemohl. Jediný gól Ostravanů dal na začátku druhé třetiny Svačina. Poměr střel? Z pohledu hostí velká bída! 12:32.

Hokejisté Vítkovic prohráli v Mladé Boleslavi 1:4. | Foto: HC Vítkovice Ridera

„Odehráli jsme nejhorší zápas sezony. Od začátku nám chyběl pohyb, Boleslav byla lepší a šla do vedení. My jsme měli nástup do druhé třetiny, kdy jsme dali kontaktní gól, ale to bylo málo. Boleslav vyhrála zaslouženě," uznal trenér Vítkovic Miloš Holaň.