/FOTOGALERIE/ Hokejisté Vítkovic zvítězili v úterním třetím čtvrtfinále play-off extraligy na ledě Brna 4:1 a v sérii se ujali vedení 2:1.

Hokejisté Vítkovic vyhráli třetí zápas čtvrtfinálové série proti Kometě. | Foto: ČTK

Kometu sice poslal už po 20 sekundách do vedení Zdeněk Okál, ale hosté už v první třetině góly Jakuba Kotaly a Petra Fridricha vývoj otočili. Vítězství pak potvrdili v závěrečném dějství Lukáš Krenželok a trefou do prázdné branky při hře domácích bez gólmana Marek Kalus. Čtvrtý zápas se odehraje ve středu v 19 hodin opět v Brně.

Utkání se výrazně protáhlo, neboť v 15. minutě se objevila v ledu u mantinelu trhlina a pokračovalo se až po několika odkladech po hodinové pauze. „To čekání? Nic moc. Řeknou nám, že se čeká patnáct minut, tak si člověk zuje brusle, jde se to zkusit, zase znovu. Je to nepříjemné. Zápas bez rozcvičky byl těžký po té díře,“ řekl útočník Vítkovic Lukáš Krenželok, autor důležité třetí branky.

HLASY TRENÉRŮ:

Miloš Holaň (Vítkovice): „Pro nás ten začátek samozřejmě nebyl vůbec příjemný, když jsme ve dvacáté vteřině dostali hned gól, ale věřil jsem, že je dost času to napravit a to se taky stalo. Samozřejmě nepříjemná situace ohledně ledu, ale byla to stejná situace pro obě dvě mužstva. Dneska máme druhý bod, jsme za něj rádi, ale ta série samozřejmě pokračuje dále. Byl to vyrovnaný zápas, i ty předešlé zápasy. Rozhodují maličkosti a ty dnes stály na naší straně.“

Tomáš Martinec (Kometa Brno): „Dneska mimo toho prvního střídání bylo všechno špatně. My jsme se na ten zápas těšili, vyprodaná hala, play off a místo oslavy hokeje se z toho stalo to, co se stalo. Půl hodiny se čeká kvůli nezpůsobilému hřišti a v tom zápase jsme vůbec nebyli, ten zápas jsme si vůbec neužili. To samozřejmě nesnižuje výborný výkon Vítkovic, které vyhrály naprosto zaslouženě. Já jen doufám, že zítra je nový den, nový zápas a my si ten zápas užijeme.“

Extraliga – 3. čtvrtfinále play-off (úterý 21. 3. 2023):

Kometa Brno – Vítkovice 1:4 (1:2, 0:0, 0:2)

Branky a nahrávky: 1. Okál (Kundrátek) – 10. Kotala (Gewiese, Kalus), 17. Fridrich (Lednický, Gewiese), 45. L. Krenželok (Koch, Stezka), 59. Kalus (Kotala). Rozhodčí: Mrkva, Hradil – Šimáček, Hynek. Vyloučení: 2:4. Bez využití. Diváci: 7700 (vyprodáno). Stav série: 1:2.

Vítkovice: Stezka – Mikuš, Grman, Koch, Raskob, Gewiese, L. Kovář, J. Stehlík – Jarůšek, Krieger, Mueller – L. Krenželok, Dej, Lakatoš – Kotala, Lindberg, Kalus – Fridrich, Chlán, Lednický. Trenér: Holaň.