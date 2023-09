VIDEO: Jen 150 lístků? vadilo kotli Vítkovic. Oceláři: Stezka vede přes finále

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Derby, to jsou také fanoušci. U střetu Třince a Vítkovic to není jinak. Zatímco na ledě se v nedělním duelu 4. kola extraligy oba tábory spíše rozkoukávaly, na tribunách Werk Arény se oba tábory popichovaly a celkově to žilo. V závěru na straně hostů možná až moc.

Fanoušci při derby Třince a Vítkovic (24. září 2023). | Video: David Hekele