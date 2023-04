/VIDEO/ Hokejisté Třince vyhráli úterní první finálové utkání play-off extraligy v Hradci Králové 4:2 a ujali se v sérii vedení 1:0. V čase 48:43 rozhodl dvougólový útočník Ocelářů Daniel Voženílek. Souboj o mistrovský titul pokračuje ve středu opět na ledě Východočechů. Slezané usilují o celkový triumf v nejvyšší soutěži již počtvrté po sobě.

Mountfield HK - HC Oceláři Třinec (Extraliga - 1. finále play-off, 18. 4. 2023). Daniel Kurovský otevřel ve 30. minutě skóre zápasu po úniku a střelou mezi Machovského betony. | Foto: Mountfield HK

Bezbrankový stav ukončil v polovině zápasu Kurovský, který zakončil únik kličkou a posunutím puku mezi betony Machovského. Na začátku třetí třetiny zvyšoval Voženílek sám před domácím gólmanem.

Hotovo ale zdaleka nebylo. Mountfield se totiž ještě obdivuhodně zvedl a brzy zásluhou Klímy a Smoleňáka během necelých tří minut srovnal. Třinci vrátil vedení svou druhou trefou v zápasu Voženílek, který zužitkoval nabídku Daňa.

Třinecký hrdina překvapil. Musíme podat lepší výkon, nabádal po výhře Voženílek

Domácí v 56. minutě znovu dorovnali, ale dlouho se neradovali. Po trenérské výzvě Třince rozhodčí gól Perreta neuznali kvůli Jerglovu nedovolenému bránění v brankovišti. V závěru pečetil výhru Ocelářů do prázdné branky Dravecký.

„Byl to kvalitní, vyrovnaný zápas. Ve třetí třetině jsme šli do dvoubrankového vedení, ale bohužel jsme udělali chyby, za které jsme byli potrestáni, a dovolili jsme domácím srovnat. Důležité bylo, že jsme na to zareagovali kvalitně a odskočili třetím gólem. Je to důležité vítězství, máme první bod,“ řekl trenér Třince Zdeněk Moták.

Zdroj: Jiří Fremuth

„Podali jsme velmi dobrý výkon. Bohužel jsme nevyužili šance, které jsme ze začátku měli, včetně přesilovky. Třinec nás hned potrestal a šel do vedení. Pak trošku zatáhl hru, hrál výborně do defenzivy a dlouho jsme se nemohli prosadit,“ vykládal kouč Hradce Tomáš Martinec.

„Na začátku třetí třetiny jsme udělali další zbytečnou chybu a inkasovali druhý gól, ale od té doby jsme zlepšili pohyb, našli potřebnou energii a podařilo se nám srovnat. Znova jsme ale dostali laciný gól po zbytečné chybě a Třinec už vítězství ubránil,“ dodal Tomáš Martinec.

Extraliga – 1. finále play-off (úterý 18. 4. 2023):

Mountfield HK – HC Oceláři Třinec 2:4 (0:0, 0:1, 2:3)

Branky a nahrávky: 42. Kev. Klíma (Okuliar), 44. Smoleňák (Pilař) – 30. Kurovský (M. Roman, Mar. Adámek), 41. Voženílek (Daňo), 49. Voženílek (Daňo), 60. Dravecký (Nestrašil). Rozhodčí: Jeřábek, Ondráček – Hynek, Šimánek. Vyloučení: 2:2. Bez využití. Diváci: 6890 (vyprodáno). Stav série: 0:1.

Hradec Králové: Machovský – Gaspar, McCormack, Kalina, Blain, Rosandič, F. Pavlík, Marcel – Zachar, Miškář, Eberle – Perret, Lalancette, Jergl – Okuliar, Kev. Klíma, Werek – R. Pavlík, Pilař, Smoleňák. Trenér: Martinec.

Třinec: Kacetl – Smith, Marinčin, J. Jeřábek, Čukste, Doudera, Mar. Adámek, Kaňák – Chmielewski, Marcinko, M. Růžička – Dravecký, M. Roman, Kurovský – Nestrašil, Voženílek, Daňo – Svačina, Vrána, Hrňa. Trenér: Moták.